En bil kjører tre kilometer inn på Gazastripen. Flere skudd blir avfyrt. Syv palestinere, inkludert en høyt rangert militær leder i Hamas og en israelsk etterretningssoldat, blir drept.

Kort tid etterpå er det krigslignende tilstander mellom Hamas på Gazastripen og Israel på den andre siden. Palestinerne sender 460 raketter mot Israel. Israel svarer med luftangrep mot rundt 160 mål. I begravelsene på Gazastripen messes det «hevn, hevn, hevn».

Igjen snakkes det om fare for en ny fullskala krig. Slik det ble snakket om i juli. Slik det ble snakket om i mars.

Men så kommer det melding om våpenhvile. Nok en gang.

Hvorfor ble det ikke full krig?

Adel Hana / AP / NTB scanpix

1. Erfaringer fra tidligere kriger

– Det korte svaret? Krig løser ingenting.

Det sier Marte Heian-Engdal. Hun er seniorrådgiver ved Noref Senter for internasjonal konfliktløsning og har doktorgrad i og har forsket på konflikten mellom Israel og palestinere.

Israel og Hamas, som har kontroll på Gazastripen, har utkjempet tre kriger siden 2008. Den siste var i 2014. Den varte i 50 dager og tok livet av 2100 palestinere, 66 israelske soldater og syv sivile israelere.

– Selv etter den brutale krigen var man like langt unna en bærekraftig løsning på de grunnleggende problemene som gjør situasjonen på Gazastripen vanskelig. Man løser ikke Gazas problemer med en ny krig, sier Heian-Engdal.

2. Palestinerne har «lite å gå på»

Hamas, som anses som en terrororganisasjon av blant andre USA, Israel og EU, vant valget i de palestinske områdene i 2006 og har styrt på Gazastripen siden 2007.

Forholdene i den lille enklaven på størrelse med Hamar kommune, er begredelige.

Fakta: Gazastripen Gazastripen er på størrelse med Hamar kommune og hjem for om lag 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948. Enklaven mangler elektrisitet store deler av døgnet, 95 prosent av vannet er udrikkelig, og offentlige tjenester blir stadig dårligere. Arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent, og 80 prosent av innbyggerne er avhengige av matvarehjelp utenfra. 30. mars ble det startet protester på Gazastripen. Siden da har 231 palestinere blitt drept, de fleste av dem under protester langs grensen mot Israel. Kilde: NTB

– Kostnadene for Hamas med en ny krig er enorme. De ønsker politisk fremdrift som igjen kan føre til en oppheving av blokaden og bedre forhold på Gazastripen, sier førstelektor Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo:

– Samtidig vil de vise befolkningen at de ikke er redde. Dermed har de en strategi med gjengjeldelse, slik vi så mandag, men deretter å trekke seg ut før Israel går til fullt angrep.

Adel Hana / AP / NTB scanpix

3. Netanyahu ønsker ikke krig

Hamas kan ikke vinne krigen, men det kan egentlig ikke Israel heller.

– Det er umulig for Israel å utslette Hamas. De er så integrert i sivilsamfunnet og flyktningleirene. Kostnadene ved å gå inn i Gaza for å ta ut rakettrampene, har vist seg å være enormt høye, sier Tuastad.

Han understreker også at det etter 2017 ligger til rette for et bedre forhandlingsklima mellom Hamas og Israel fordi at Hamas’ politiske og militære ledelse nå er samlet i Gaza.

I en kommentar i Haaretz skriver Anshel Pfeffer om hvordan den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu ønsker en fredsavtale slik at konflikten dyttes ned på den internasjonale agendaen.

Netanyahus ønske om våpenhvile står i kontrast til forsvarsminister Avigdor Lieberman. Han mener den representerer en «kapitulasjon for terrorisme».

Så sterk er Liebermans motstand at han onsdag fratrer sin stilling og ber om nyvalg.

4. Israel forsøker et bedre forhold med arabiske naboer

Israel har siden 1948 følt seg omgitt av fiender. Den sittende israelske regjeringen gjør imidlertid mye for normalisere forholdene til den arabiske verden rundt seg.

– Og det har de til dels lykkes med, bekreftet Heian-Engdal.

To eksempler fra den siste tiden:

I oktober møttes Benjamin Netanyahu og hans kone Sultanen i Oman. Det var det første besøket på over to tiår.

Israels minister for sport og kultur var på samme tid på en internasjonal judo-konkurranse i De forente arabiske emirater.

– En ny krig på Gaza-stripen vil gjøre det vanskeligere for arabiske ledere å forsvare et tettere forhold til Israel, og vil sånt sett stikke kjepper i hjulene for Israels diplomatiske fremstøt, forklarer Heian-Engdal.

Chen Kedem Maktubi / AP / NTB scanpix

Men disse faktorene gjør situasjonen usikker:

Det finnes imidlertid en rekke faktorer som gjør at en krig kan bryte ut, som for eksempel:

1. Maktkamp mellom palestinerne: Det er ikke bare Hamas som har raketter. Det har også grupperinger som Islamsk jihad, som kan ønske å hindre politisk diplomati. Samtidig pågår det fremdeles en maktkamp mellom Hamas og Fatah.

2. Uforutsette hendelser: Netanyahu har sagt at han ikke ønsker en ny krig i Gaza. Han får også kritikk for å være for mild mot Hamas. Går det mange sivile liv tapt, kan det oppstå en indre dynamikk i Israel der sterke krefter krever handling.

3. «Århundrets avtale»: Regionen venter nå på det Donald Trump har kalt «Århundrets avtale». Den amerikanske presidenten er ventet å legge frem sin plan for Israel og palestinerne om kort tid. Hvordan palestinerne og israelerne vil reagere på den amerikanske planen, om og hvis den kommer, forblir et usikkerhetsmoment.