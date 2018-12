«Abu Batat fortsatte å gå frem og tilbake i bussen mens han klådde på jentene som satt ved midtgangen, lot hånden gli over oss som om vi ikke var mennesker, som om han ikke tenkte på at vi var levende eller kunne bli sinte.»

Nadia Murad satt ved midtgangen i bussen. Hadde hun sittet nærmest vinduet, hadde det ikke skjedd.

Men da hun sammen med andre kvinner fra landsbyen sin i Irak ble tatt til fange av Den islamske staten i 2014, satt hun lett tilgjengelig for terroristen Abu Batat.

I boken sin Den siste jenta beskriver hun episoden på bussen som «det øyeblikket jeg begynte å dø».

Fakta: Nadia Murad Vinner av Nobels fredspris for 2018, som hun deler med Denis Mukwege. Født i 1993 i landsbyen Kojo i Sinjar-provinsen nord i Irak, der hun vokste opp og drømte om å bli historielærer og make-upartist. Tilhører den etniskreligiøse folkegruppen jesidiene, som ikke anerkjennes som rettroende av muslimer. Mistet begge foreldre og seks av sine ni brødre da IS gjennomførte folkemord mot jesidiene fra 3. august 2014. Bortført med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere. Har delt sin historie med FN og verden og kjemper for rettferdighet for jesidiene. Kilde: NTB, snl

Årets fredsprisvinnere

Mandag skal ikke Murad sitte i en buss. Hun skal sitte i Oslo rådhus og motta Nobels fredspris for 2018 – en pris som hyller hennes mot.

Det samme motet som gjorde at hun i bussen etter å ha blitt klådd på utallige ganger, begynte å skrike så høyt at de måtte stanse bussen.

Det samme motet som til slutt gjorde at hun ikke bare klarte å flykte fra en av de verste skrekkregimene kjent i moderne tid, men også å fortelle om det etterpå.

For sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter får Nadia Murad fredsprisen for 2018. Den deler hun med den kongolesiske legen Denis Mukwege.

Mukwege er en av verdens ledende eksperter på å operere og helbrede voldtatte og traumatiserte kvinner.

Fakta: Denis Mukwege Vinner av Nobels fredspris for 2018, som han deler med Nadia Murad. Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg. Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Han er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til sykehuset årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadet at de trenger operasjon. 25. oktober 2012 ble han utsatt for et attentat. Hans livvakt ble drept i angrepet. Han har fra før mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014) Kilde: NTB, Kirkens Nødhjelp, Wikipedia

Skrekkregime

«Voldtektene var det verste. Det fratok oss all menneskelighet og gjorde det umulig å tenke på fremtiden – komme tilbake til det jesidiske samfunnet, gifte seg, få barn og være lykkelig. Vi ønsket at de skulle drepe oss i stedet», skriver fredsprisvinneren om volden.

Murads følelsesmessige beskrivelser av hvordan det er å være slave under IS, står i sterk kontrast til terrororganisasjonens egne kalde regler. Amal Clooney, kjent menneskerettighetsadvokat, beskriver IS-regimet som «et byråkrati for ondskap i industriell målestokk».

Sherihan (18) er solgt til sin 10. eier. Her filmer hun nabolaget i håp om at familien skal skjønne hvor hun er.

Ved å forgripe seg, voldta og gjøre kvinnene gravide, skadet terrororganisasjonen kvinnene selv, familiene rundt og dermed hele samfunnet. Seksuell vold ble et effektivt våpen.

IS har for eksempel publisert en liste med regler for hvordan man behandler slaver. Listen er gjengitt av Human Rights Watch og inneholder punkter som:

«Hvis hun er jomfru, kan han (hennes eier) ha samleie med henne umiddelbart etter å ha tatt kontroll over henne. Men hvis hun ikke er det (jomfru), må livmoren hennes renses først.»

«Det er tillatt å kjøpe, selge eller gi bort kvinnelige fanger og slaver, for de er kun eiendeler».

Listen inneholder også regler som omhandler samleie med jenter som ikke er kommet i puberteten, vold mot slaver (lov til å slå, men ikke brekke noe) og passende straff for slaver som har rømt.

Fakta: IS begikk folkemord mot minoriteten jesidiene Jesidiene er en av mange minoriteter i Irak. De har en særpreget religion som kombinerer elementer fra flere av de andre store religionene som finnes i regionen. Antallet anslås å ligge mellom 0,5 og 1,2 millioner. Den 3. august 2014 erobret IS store områder ved Sinjar, der mange av jesidiene var bosatt. Tusener ble drept, mens atter andre tusener ble tatt til fange. Tilfangetatte jesidier fikk status som slaver. Kvinner og jenter ble utsatt for voldtekt og mishandling. Alle ble tvunget til å konvertere til Islam. Barn ble hjernevasket til å kjempe på IS’ side. En FN-nedsatt kommisjon for Syria fastslo i 2016 at IS begår folkemord mot jesidiene. De slår fast at det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

– Nytt nivå

Henrik Urdal, direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO, mener at IS tar bruk av seksuelt slaveri til et nytt nivå.

– Historisk sett har det vært en diskusjon om man kan kalle bruk av seksuell vold et våpen eller ikke. Under IS var det ingen tvil. Misbruket ble tatt til et nytt nivå, det ble dokumentert på en helt ny måte, sier Urdal, som er glad for årets fredspris:

– Seksuelt slaveri under IS var systematisert og omfattende, og derfor er dette en viktig fredspris. Den setter søkelyset på en dramatisk utvikling som det er avgjørende at verdenssamfunnet reagerer på.