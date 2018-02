Kraftig jordskjelv i Mexico by – bygninger rister

Ifølge meldinger var skjelvet så kraftig at bygninger i Mexicos hovedstad, Mexico by, rister.

Store folkemengder samlet seg i gatene mens jorden ristet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Videoer lagt ut på Twitter viser bygninger hvor lampene svinger fram og tilbake, men foreløpig er det ikke kommet meldinger om store ødeleggelser.

De første meldingene om skjelvet kom ved 00.40-tiden norsk tid natt til lørdag.

USAs geologiske institutt, USGS, meldte først at de vurderte at jordskjelvet hadde en styrke på 7,5. Senere ble dette nedjustert til 7,2.

Episenteret for jordskjelvet skal være like utenfor Pinotepa de Don Luis, i luftlinje ca. 350 kilometer sør-sørøst for Mexico by.

CLAUDIA DAUT / REUTERS / NTB SCANPIX

Overvåkingstjenesten Sky Alert opplyser at jordskjelvet kunne merkes i delstatene Guerrero, Oaxaca og Puebla.

I september i fjor omkom 369 personer i et jordskjelv med styrke 7,1 i det sentrale Mexico: Landesorg i Mexico etter jordskjelv.

– Det var forferdelig. Det begynte å riste, bilene kjørte her og der. Hva skulle jeg gjøre, sier 57 år gamle Mercedes Rojas Huerta til AP.

– Jeg er redd. Huset mitt er gammelt, sier en annen kvinne. Hun sto ute på gaten med et håndkle rundt seg etter skjelvet i bydelen Condesa, som ble hardt rammet i det forrige jordskjelvet.

Etterskjelv

Røde Kors melder at fasaden på en bygning i samme bydel kollapset. Minst ett etterskjelv ble registrert i den mexicanske hovedstaden.

Sjefen for Mexicos sivilforsvar, Luis Felipe Fuente skriver, på Twitter at det foreløpig ikke har kommet rapporter om alvorlige skader. Guvernør Alejandro Murat i delstaten Oaxaca, hvor episenteret lå, opplyser at man jobber med å få oversikt over skadene, men at det ikke er meldt om dødsfall.

Ifølge den amerikanske tsunamivarslingen var det ikke fare for tsunami etter skjelvet.