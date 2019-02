Veien til 2020: Er demokratene i ferd med å begå grønt selvmord?

Dette er «Veien til 2020», det ukentlige nyhetsbrevet til vår USA-korrespondent Christina Pletten. Det blir sendt ut på epost i begynnelsen av hver uke. Valget i 2020 blir tidendes thriller, og dramaet er allerede i gang. Meld deg på for å få nyhetsbrevet direkte i innboksen din her!

Alexandria Ocasio-Cortez er for ung til å stille som presidentkandidat, men hun har stjålet mesteparten av oppmerksomheten denne uken. 29-åringen fra New York klarte til og med å lage en viral video fra noe så tørt og kjedelig som en kongresshøring. Det viktigste hun gjorde var imidlertid å lansere sitt initiativ Green New Deal (GND) sammen med senator Ed Markey. Dette er en ambisiøs plan om å gjøre USA uavhengig av fossilt brennstoff.