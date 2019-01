Redd Barna: Ett av ti barn i Jemen på flukt ennå

I en sammenfatning fra Redd Barna framgår det at minst ett av ti barn i landet – 1,5 millioner barn – har blitt tvunget på flukt på grunn av den brutale krigen i Jemen. Ifølge FN har over en halv million av disse barna blitt fordrevet som følge av kampene i kystbyen Hodeida de siste seks månedene.

De stridende partene i Jemen ble etter forhandlinger i Sverige i desember enige om en våpenhvile, som trådte i kraft i Hodeida 18. desember, men det skal ikke ha hjulpet barna mye foreløpig.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier i en kommentar at de så langt har sett lite bevis for at noe har endret seg for folket i Jemen, særlig barna, som fortsetter å lide.

– Vi ønsker en markert nedgang i fiendtligheter på bakken velkommen etter at de stridende parter ble enige om en våpenhvile i Hodeida i forrige måned, men situasjonen er fortsatt spent, og havnen i Hodeida fungerer fremdeles ikke på nivået som er nødvendig for å imøtekomme de presserende behovene til den jemenittiske befolkningen. Det fører til at barn dør av årsaker som kunne vært unngått, fordi livsnødvendig mat og medisin rett og slett ikke kommer inn i landet, sier hun.