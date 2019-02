Politisjef Kristen Ziman i byen Aurora rett utenfor storbyen Chicago sier at mannen som i går drepte minst fem personer, nylig hadde fått sparken.

Etter å ha vært på et møte der han fikk beskjed om at han var sagt opp, gikk han amok på arbeidsplassen med en pistol med lasersikte. Minst to av dem som var med på møtet, ble drept, bekrefter Ziman. De fleste av dem som er bekreftet drept, ble funnet i rommet der møtet fant sted, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Skytteren hadde med seg våpenet på jobb etter å ha blitt innkalt til møtet, bekrefter politiet.

Han var blitt arrestert seks ganger tidligere av politiet, og er tidligere domfelt. Derfor hadde han ikke fått tillatelse til å gå med skjult våpen («concealed carry permit»), men hadde likevel klart å skaffe seg et våpen i 2014 før myndighetene innså at han hadde en dom fra 1994.

– Fakta er likevel at en bitter og misfornøyd person vandret inn med et skytevåpen som han ikke skulle hatt tilgang til, sier Ziman lørdag kveld norsk tid.

Patrick Kunzer, AP / NTB scanpix

Skytedrama i amerikansk by: Fem personer drept.

Varte i 90 minutter

I går identifiserte politiet gjerningsmannen som 45 år gamle Gary Martin. Han hadde jobbet i 15 år på lageret til ventilfabrikken Henry Pratt Company.

Skytedramaet varte i rundt 90 minutter før Martin ble drept av politiet.

Minst fem ansatte på fabrikken ble drept. Flere personer er skadet etter hendelsen, inkludert fem politifolk med skuddskader.

– Måtte Gud velsigne våre modige politibetjenter som fortsetter å løpe mot faren, sa guvernøren i Illinois, J.B. Pritzker, på en pressekonferanse.

Patrick Kunzer, AP / NTB scanpix

Vitne: Brukte lasersikte i jakten på folk

John Probst var vitne til hendelsen. I et intervju med CNN fredag kveld sa han at han så skytteren, som han identifiserte som en kollega, løpende med en pistol med lasersikte i hånden. Han fortalte også at han så blødende mennesker.

Senere har politiet bekreftet at Martin brukte et Smith & Wesson håndvåpen med lasersikte.

Nærmere 40.000 mennesker ble drept eller døde av skuddskader i USA i 2017, og det var flere enn på 50 år, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.

– Det er en skam at slike masseskytinger er blitt vanlige i landet vårt. Det er en skam at en slik kald og hjerteløs forbryter er så egoistisk at han tar uskyldige liv, sier Auroras borgermester, Richard C. Irvin.