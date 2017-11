Libanons statsminister har dratt til Frankrike igjen

Hariri forlot Libanon onsdag kveld.

– Han kommer til å være noen dager i Paris sammen med familien sin, sier kilden.

Hariri dro også til Paris tidligere denne måneden, men da med et annet bakteppe. Han erklærte sin avgang som statsminister 4. november under et besøk i Saudi-Arabia, noe som kom en stor overraskelse.

Hariri begrunnet sin kunngjøring med at han hadde mottatt drapstrusler, og han anklaget Saudi-Arabias erkerival Iran for å bruke den libanesiske Hizbollah-militsen til å destabilisere Libanon.

Sjokkmeldingen utløste stor uro i Libanon og regionen for øvrig. Mange fryktet at Libanon skulle bli åsted for en stedfortrederkrig mellom Iran og Saudi-Arabia.

Hariri var to uker i Saudi-Arabia og det begynte å svirre rykter om at Saudi-Arabia tvang ham til å gå av og at landet holdt ham tilbake mot sin vilje, noe han selv avviste. Deretter dro han til Frankrike. Der møtte han president Emmanuel Macron. Hariri dro så videre til Egypt, før han kom hjem til Libanon tirsdag i forrige uke, i tide til feiring av nasjonaldagen onsdag 22. november.

I et møte med Libanons president Michel Aoun besluttet Hariri å utsette sin avgang. Etterpå talte han til jublende frammøtte utenfor sitt hjem i Beirut.