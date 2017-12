Trump til arabiske ledere: USA flytter ambassaden til Jerusalem

Trump ringte tirsdag til Abbas, og i samtalen informerte den amerikanske presidenten om «sin intensjon om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv i Israel til Jerusalem», heter det i en uttalelse fra Ramallah.

USAs president ringte også til Jordans kong Abdullah, og kongehuset i Amman opplyser til nyhetsbyrået AFP at også han fikk beskjed av Trump om at ambassaden skal flyttes til Jerusalem.

Det kommer ikke frem av uttalelsene om Trump planlegger å flytte ambassaden umiddelbart eller på et fremtidig tidspunkt.

– Det vil bringe sinnene i kok, sier kong Salman av Saudi-Arabia.

Abbas advarte også Trump om de farlige konsekvensene en slik beslutning har for fredsprosessen, sikkerheten og stabiliteten i regionen og i verden for øvrig, opplyser Abbas' kontor tirsdag ettermiddag.

Muhammad Hamed / Reuters

Okkupasjon

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967, har senere annektert området og gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad», til protester fra palestinerne og resten av verden. FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning.

Trump har siden valgkampen snakket om å flytte ambassaden, men en avgjørelse har uteblitt. Nå ser det ut til at presidenten trosser advarsler fra sitt eget utenriksdepartement, i tillegg til blant andre EU og nære allierte i Midtøsten.

Det hvite hus opplyste tirsdag at Trump vil komme med en kunngjøring onsdag.

Amerikanske medier skriver at et alternativ er at Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, men samtidig utsetter selve flyttingen av ambassaden. Det er ventet at Trump lander på den beslutningen, ifølge Bloomberg.

Ammar Awad / Reuters

Advarer diplomater

USAs konsulat i Jerusalem forbyr nå sine ansatte og deres familier å besøke Gamlebyen i Jerusalem eller Vestbredden.

Det er fordi nyheten om at Trump vurderer å endre Jerusalems status kan utløs uroligheter og demonstrasjoner rettet mot amerikanske interesser i området, skriver nyhetsbyrået AP.

Konsulatet ber også alle amerikanere om å unngå steder der det er et økt nærvær av israelsk politi eller soldater.

Brutt valgløfte

Trump skal, ifølge Det hvite hus, også ha vært i kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag.

Trump undertegnet i juni en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995 om at USAs Israel-ambassade skal ligge i Jerusalem.

Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.

Trump-tale onsdag

Trumps utenriksminister Rex Tillerson er blant dem som har erkjent at en ambassadeflytting kan få alvorlige følger for USAs forhold til muslimske land.

Tillerson kom ikke med noen avklaringer da han møtte EU-topper i Brussel tirsdag.

En eventuell beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad uroer ikke bare Brussel, men også store deler av det internasjonale samfunnet.

– Det er jo katastrofalt. Det kan komme til å føre til kjempestore konsekvenser og uro. Men nå snakkes det om andre løsninger, så la oss se hva Trump sier først, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

Kraftige advarsler

Advarslene var kraftige også fra land i regionen.

– Herr Trump! Jerusalem er en rød linje for muslimer, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en TV-sendt tale til sitt eget parti tirsdag formiddag.

Videre advarte han advarte om at Tyrkia kan «gå så langt» som å kutte alle bånd til Israel.