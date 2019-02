USAs militærhackere gikk til angrep: Skrudde av internett i russisk trollfabrikk

Internet Research Agency er beryktet som en russisk trollfabrikk, en organisasjon som driver bevisst påvirkning og hets digitalt. Selskapet eies av en velstående russer med bånd til Kreml og står sentralt i den amerikanske granskningen av russisk påvirkning av USAs valgkamp i 2016.

Timer før valget

Nå melder en rekke amerikanske medier – med grunnlag i anonyme kilder – at det amerikanske cyberforsvaret har rettet en aksjon mot trollfabrikken. Noen timer før det amerikanske mellomvalget i fjor høst skal militærhackerne ha lykkes med å stenge nettet hos det russiske selskapet. Ifølge TV-kanalen NBC var aksjonen godkjent på høyeste hold, nemlig av president Donald Trump.

Klaget til IT

US Cyber Command skal ha benyttet seg av etterretning skaffet av National Security Agency (NSA), USAs store etterretningsorgan for avlytting og annen signaletterretning. NBCs kilder sier ansatte i trollfabrikken klaget til sin IT-avdeling over problemene. Nettet skal ha vært nede for selskapet i noen dager.

– Irriterende nålestikk

Ifølge The Washington Post var aksjonen den første fremvisningen av muskler fra USAs cyberforsvar etter at de i fjor fikk økte fullmakter til offensive operasjoner – altså dataangrep.

Målet skal først og fremst ha vært avskrekking gjennom å vise litt av sin kapasitet. Enkelte eksperter er imidlertid tvilende til effekten.

– En slik operasjon er nok mer et irriterende nålestikk enn avskrekking i det lange løp, sier Thomas Rid, professor ved Johns Hopkins-universitetet til The Washington Post.

En anonym forsvarstopp sier derimot til avisen at det «å kaste slike små skruballer» kan skape forvirring og derfor være nyttige.

Fakta: US Cyber Command En enhet i USAs forsvar lokalisert sammen med etterretningsorganisasjonen NSA i Maryland. Oppgaven er å beskytte USAs forsvar mot dataangrep og angrep på samband, støtte militære i felt og mer generelt styrke nasjonens evne til å forsvare seg mot digitale trusler.

Mueller-granskningen

Angrepet mot Internet Research Agency skal ha vært en del av en større operasjon for å skjerme valgprosessen i fjor høst mot utenlandsk innblanding.

Selskapet er tidligere nevnt i en rekke rettsdokumenter i USA. Blant annet har spesialgransker Robert Mueller åpnet sak mot en rekke topper i selskapet. I tillegg har FBI anklaget selskapets økonomisjef i en annen tiltale.

Detaljerte instruksjoner

I FBIs sak ble det lagt frem en rekke detaljerte bevis for hvordan de ansatte i trollfabrikken opererer. Metoden er å så splid og samtidig undergrave tilliten til demokratiske institusjoner.

Dette blir gjort med utspill i sosiale medier. Der holder de innleide nettrollene seg ikke til ett ideologisk syn, men argumenterer gjerne hissig på begge sider av konfliktfylte temaer. Eksempler er innvandring, våpenlover, sørstatsflagget, nasjonalsangen, rasisme og homofile kampsaker.

I konkrete tilfeller ble de ansatte instruert til å kalle navngitte amerikanske politikere for «en gammel knark», «en hyklersk skrythals» og «nikkedukke for eliten».

– Russernes tre mål

Aftenposten intervjuet før mellomvalget USAs tidligere sikkerhetsminister Michael Chertoff, som spådde at russere med bånd til landets myndigheter ville satse tungt på å påvirke utfallet.

Russerne har, ifølge Michael Chertoff, tre mål i sin cyberkampanje:

Undergrave USAs selvtillit

Skape splittelse

Vise at demokrati ikke er så fantastisk

Russland: Flom av angrep

Hverken Cyber Command eller NSA har villet kommentere saken overfor amerikansk presse. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa onsdag i et pressemøte at han ikke kan bekrefte den aktuelle hendelsen. Han hevder imidlertid at Russland er utsatt for en konstant flom av digitale angrep fra amerikansk territorium.

– Det er virkeligheten vi lever med, sa Peskov.