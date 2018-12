Advokat Ilja Novikov forsvarer den spionasjesiktede nordmannen Frode Berg.

I en melding på Twitter opplyser Novikov at han torsdag er blitt informert at sikkerhetspolitiet FSB at etterforskningen mot Berg er avsluttet og at rettssaken vil starte i februar.

Det var Dagbladet som først omtalte dette.

Berg, som i mange år jobbet som grenseinspektør i Finnmark, sier seg ikke skyldig, opplyser forsvareren.

Berg ble pågrepet i Moskva i 5. desember i fjor, og han har siden sittet i varetekt. Berg risikerer inntil 20 års fengsel hvis han blir dømt for spionasje til fordel for den norske staten.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.