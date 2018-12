Trumps tidligere advokat dømt til tre års fengsel

Trumps tidligere advokat var tiltalt for skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering. I august erklærte han seg skyldig i åtte tiltalepunkter.

Cohen har blant annet erkjent å ha organisert utbetaling av penger til folk for å ti stille og dermed beskytte presidenten. Han sier blant annet at Trump ga ham i oppdrag å betale pornostjernen Stormy Daniels for å ikke snakke om affæren hun hevder å ha hatt med Trump.

Han har også innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité i fjor om Donald Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva. Cohen var Donalds Trumps private advokat, og en av presidentens fremste rådgivere og ledere i forretningsimperiet Trump Organization.

Påtalemyndigheten anbefalte at Cohen skulle dømmes til soning imellom 53 og 61 måneder, det vil si rundt fem år. Forsvareren hans har ment at han bør slippe fengselsstraff.

Den aktuelle saken mot Cohen er uavhengig av russlandsgranskingen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, men Mueller er av dem Cohen har hatt samtaler med i sitt samarbeid med påtalemyndigheten i flere saker.

Saken blir oppdatert.