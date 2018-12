Grasrotbevegelsen «de gule vestene» hadde for femte helg på rad oppfordret til demonstrasjoner mot president Emmanuel Macron og regjeringens politikk, men langt færre var lørdag å se i gatene i Paris og andre franske byer enn tidligere.

Ifølge myndighetene var det snakk om rundt 3.000 demonstranter i sentrum av Paris. I utkanten av markeringen forsøkte enkelte grupper å bryte gjennom politiets linjer, og politiet skjøt tåregass over paradegaten Champs-Élysées for å spre demonstrantene.

Enkelte demonstranter samlet seg også ved Paris-operaen, der det kom til sammenstøt mellom politi og «gule vester». Nyhetskanalen CNews melder lørdag ettermiddag at 114 personer er pågrepet, og at 82 er satt i varetekt.

Halvparten

Innenriksdepartementet opplyser at rundt 33.500 deltok i demonstrasjonene midt på dagen lørdag, rundt halvparten av antallet som var med på samme tid uka før.

Bildet er imidlertid langt roligere enn forrige helg, da 135 mennesker skadd og over 1.000 pågrepet i harde sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Paris.

Færre støtter demonstrasjonene

På tidligere meningsmålinger oppga 70 prosent at de støttet «de gule vestene» fremfor Macron. To meningsmålinger denne uken viser at tallet er markert lavere.

En måling gjennomført av byrået Opinionway viser at 45 prosent av de spurte ønsker fortsatte demonstrasjoner, mens 54 prosent ønsker stans. En måling utført av Odoxa har litt andre tall – her ønsker 54 prosent fortsatte protester, mens 46 prosent ønsker stans.

Stemningen i Frankrike er også blitt preget av angrepet mot julemarkedet i Strasbourg tirsdag. Beredskapen er hevet til høyeste nivå, og det har vært uttrykt bekymring for sikkerheten også i forbindelse med demonstrasjonene.

Vandalisme og plyndring

Etter forrige helgs demonstrasjoner melder det franske politet at de var bedre forberedt på lørdag.

– Forrige helg klarte vi i det store og det hele å håndtere «de gule vestene», men vi var også vitne til innbrudd og plyndring begått av kriminelle. Målet vårt er å håndtere dette bedre, sier politisjefen i Paris, Michel Delpuech til radiostasjonen RTL.

Tungt bevæpnet opprørspoliti voktet i morgentimene lørdag jernbanestasjoner og paradegaten Champs-Élysées, der de eksklusive butikkene hadde satt lemmer foran vinduene for å hindre en ny omgang med vandalisme og plyndring.

21 mennesker ble ifølge politiet pågrepet underveis til demonstrasjonen, uvisst på hvilket grunnlag.

Fakta: Fakta om "de gule vestene" * Grasrotbevegelsen begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike. Bevegelsen oppsto uten offisiell ledelse eller tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner. * Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler. * Etter omfattende protester som startet 17. november, varslet regjeringen 4. desember at en planlagt økning av drivstoffavgifter og strømpriser neste år legges på is. * Protestene har vist få tegn til å avta. Innenriksdepartementet opplyser at om lag 136.000 mennesker deltok i helgens demonstrasjoner, som fant sted over hele Frankrike. Det ble gjort 1.723 pågripelser, og 135 mennesker ble skadd. * Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene. * Fire mennesker har mistet livet i ulykker i forbindelse med protestene. Julemarkeder, fotballkamper og en lang rekke arrangementer er blitt avlyst. * Meningsmålinger har vist at over 70 prosent av den franske befolkningen støtter demonstrasjonene, til tross for at noen av demonstrantene står bak ødeleggelser og opptøyer. (Kilde: NTB, AFP, AP)

Bred bevegelse

«De gule vestene» begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter, men har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for vanlige franskmenn. Samtidig krever demonstrantene økte skatter for folk med høy inntekt for å utjevne økonomiske forskjeller.

President Macron har i kjølvannet av de store protestene satt i verk flere tiltak for å komme demonstrantene i møte. De planlagte økningene i drivstoffpriser er droppet, og i en TV-sendt tale mandag lovte presidenten blant annet å heve minstelønna og gi skattelettelser.