* Grasrotbevegelsen begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike. Bevegelsen oppsto uten offisiell ledelse eller tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner.

* Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

* Etter omfattende protester som startet 17. november, varslet regjeringen 4. desember at en planlagt økning av drivstoffavgifter og strømpriser neste år legges på is.

* Protestene har vist få tegn til å avta. Innenriksdepartementet opplyser at om lag 136.000 mennesker deltok i helgens demonstrasjoner, som fant sted over hele Frankrike. Det ble gjort 1.723 pågripelser, og 135 mennesker ble skadd.

* Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene.

* Fire mennesker har mistet livet i ulykker i forbindelse med protestene. Julemarkeder, fotballkamper og en lang rekke arrangementer er blitt avlyst.

* Meningsmålinger har vist at over 70 prosent av den franske befolkningen støtter demonstrasjonene, til tross for at noen av demonstrantene står bak ødeleggelser og opptøyer.

