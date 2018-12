Norwegian-passasjerer skulle til Oslo – ble sittende fast i Iran etter motortrøbbel

Et Norwegian-fly av typen Boeing 737 8 Max tok av fra flyplassen i Dubai ved fredag morgen ved 8-tiden, norsk tid.

Ikke lenge etter fikk flyet trøbbel med en av motorene, og nødlandet på Shiraz internasjonale flyplass i Iran.

– Flyet måtte lande på grunn problemer med den ene motoren. Dette er standardprosedyre når slikt oppstår, sier pressekontakt i Norwegian, Andreas Jørnholm, til Aftenposten.

Han forteller at Norwegian har sendt et annet fly for å hente de strandede passasjerene.

– Vi har sendt et fly til Shiraz og vi forventer at det vil fly fra Iran en gang i løpet av formiddagen lørdag, sier Jørnholm.

Flyet skal ha tatt av fra flyplassen i Shiraz omkring klokken 11 norsk tid.

UD har ikke blitt kontaktet

Utenriksdepartementet sier de er kjent med at et Norwegian-fly på vei til Oslo landet ved Shiraz internasjonale flyplass i Iran, men sier de ikke er blitt kontaktet av noen av passasjerene.

– Utenriksdepartementet har foreløpig ikke mottatt henvendelser fra passasjerer, men har hatt kontakt med og bistått Norwegian ASA, skriver pressetalsperson Siri Svendsen i en e-post til Aftenposten.

Krever visum for dem som har vært i Iran

Iranske myndigheter krever at kvinner dekker seg til i landet, og det er vanlig for både flyvertinner og kvinnelige passasjerer som lander i Iran å ta på et sjal før man går ut av flyet.

Dette kravet var imidlertid alle Norwegian-passasjerene forberedt på, til tross for at de kom fra Dubai, som har en mer liberal holdning til dette når det gjelder utenlandske besøkende.

Regler som kom for et par år siden sier at folk som har besøkt Iran etter 1. mars 2011 må søke om visum for å komme inn i USA. De kan med andre ord ikke benytte seg av den ordinære ESTA-prosessen (noe Aftenpostens medarbeider Lorns Bjerkan fikk smertelig erfare for et par år siden).

Skal ikke ha fått stempel i passene

Utenriksdepartementet henviser til amerikanske myndigheter på spørsmål om mellomlandingen kan føre til visum-problemer på et senere tidspunkt for de 186 passasjerene.

Jørnholm er usikker på om nødlandingen i det svartelistede landet vil få ringvirkninger for passasjerene om bord.

– Det har jeg ikke svar på, men jeg tror ikke det vil få konsekvenser, sier Jørnholm.

Etter ytterligere undersøkelser opplyser han om følgende:

– Så vidt vi vet så har ikke de reisende fått stempel i passene sine, og det skal da ikke være noe problem.

Sanksjoner bremser tilgangen på flydeler

Etter at USAs president Donald Trump tidligere i år opphevet atomavtalen med Iran og gjeninnførte sanksjoner mot landet, skal det ha blitt mer omstendelig å få tak i nødvendige Boeing-deler til den sivile luftfarten i landet, ifølge den britiske flyanalytikeren Alex Macheras.

Dette ble i oktober ansett som ulovlig strenge sanksjoner i en FN-domstol, blant annet på grunn av begrenset tilgang til flydeler. Det finnes imidlertid et unntak for nødvendig utstyr til sivil luftfart, som amerikanerne mener er god nok til å ivareta sikkerheten for amerikanskproduserte fly i landet.

Jørnholm sier han ikke har fått noen informasjon om problemer knyttet til reparasjoner av flyet eller flydeler.

– Vi har teknikere som jobber på flyet. Vi ønsker å få det på vingene som fort som mulig.

Ny flytype

Boeing leverte første utgave av 737 8 Max for halvannet år siden. Flymodellen er nyeste versjon av Boeings 737-serie, som er verdens mest populære flytype noensinne. I mars rullet utgave nummer 10.000 ut fra fabrikken i Renton utenfor Seattle på USAs nordvestkyst.

29. oktober i år styrtet en 737 8 Max i havet utenfor Jakarta, Indonesia. Alle 189 om bord omkom.