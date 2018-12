– Ryan har oppnådd mye i sin periode og jeg vil takke ham for hans tjeneste for landet. Trump-regjeringen vil utnevne en ny innenriksminister neste uke, skriver Trump på Twitter.

Senatet må gi sin godkjenning til den nye kandidaten.

Nyheten kommer bare timer etter at det ble kjent at Mick Mulvaney blir ny stabssjef i Det hvite hus, etter at John Kelly tidligere i desember kunngjorde at han ønsket å fratre.

Zinkes personlige forhold og lederavgjørelser har ført til minst 15 etterforskninger, men flere av dem er avsluttet, skriver Washington Post.

Den mest alvorlige dreier seg om hvorvidt Zinke har brukt sin stilling til personlig vinning i forbindelse med et eiendomskjøp i Whitefish i Montana. Kontoret for internrevisjon i innenriksdepartementet har oversendt saken til justisdepartementet, skriver avisen.

Zinkes reisevirksomhet er også under granskning. Avgangen kommer bare uker før Demokratene tar kontroll over Representantenes hus etter høstens mellomvalg, og etter alt å dømme ville det ha ført til at granskningene fikk ny fart.

Zinke regnes som en nøkkelperson i Trumps innsats for å avvikle miljøregler og fremme innenlands energiutvikling i USA.

Med dette er innenriksministeren den 20. profilerte medlemmen av Trumps administrasjon som har gått av siden han ble president.

I tillegg til de mest profilerte navnene, har en lang rekke andre Trump-medarbeidere også gått av:

John Dowd , Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder. John McEntee , Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder. Gary Cohn , øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. David Sorensen , taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. Rob Porter , stabssekretær. Ute etter ett år.

, stabssekretær. Ute etter ett år. Sebastian Gorka , sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder.

, sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder. Michael Short , assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. Mark Corallo , talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. Walter Shaub , leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. K.T. McFarland , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. Katie Walsh , visestabssjef. Ute etter to måneder.

, visestabssjef. Ute etter to måneder. Donald F. McGahn II, rådgiver til Trump. Ute etter knappe ni måneder.

rådgiver til Trump. Ute etter knappe ni måneder. Joseph W. Hagin , visestabssjef. Ute etter halvannet år.

, visestabssjef. Ute etter halvannet år. Maj. Gen. Ricky Waddell , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og tre måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og tre måneder. Dina H. Powell , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter elleve måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter elleve måneder. Nadia Schadlow, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter ett år og tre måneder.

assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter ett år og tre måneder. Michael Anton , talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet. Ute etter et år og tre måneder.

, talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet. Ute etter et år og tre måneder. Andrew McCabe, assisterende FBI-sjef. Ute etter et år og to måneder.

assisterende FBI-sjef. Ute etter et år og to måneder. Rick Dearborn , visestabssjef. Ute etter et år og to måneder.

, visestabssjef. Ute etter et år og to måneder. Rachel L. Brand, assisterende justisminister. Ute etter et år og en måned.

assisterende justisminister. Ute etter et år og en måned. Brenda Fitzgerald, direktør for smittevernkontoret. Ute etter et år.

direktør for smittevernkontoret. Ute etter et år. Carl Higbie, leder i byrået som har nasjonalt ansvar for frivillighet og samfunnstjeneste. Ute etter et år.

leder i byrået som har nasjonalt ansvar for frivillighet og samfunnstjeneste. Ute etter et år. Keith Schiller, operativ sjef for Det ovale kontor. Ute etter ni måneder.

operativ sjef for Det ovale kontor. Ute etter ni måneder. George Sifakis, direktør for offentlig kontakt i Det hvite hus. Ute etter åtte måneder.