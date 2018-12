1. og 2. juledag hersket det ingen julefred for Politbyrået, det øverste maktorganet i det ateistiske kinesiske kommunistpartiet.

Og det var ikke fordi partiet offisielt ikke feirer jul, men på grunn av at Kinas ubestridte leder og president, Xi Jinping, krevde at medlemmene sto skolerett, bekjente sine synder og tok selvkritikk.

Under det såkalte «Demokratisk livsmøte» i Politbyrået ble også medlemmene utfordret på hvordan de i praksis har fulgt opp og brukt presidentens læresetninger og politikk.

Målet med seansen er å gjenopprette samfunnets tro på kommunistpartiet, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua News.

Fakta: Xi Jinping Kinas president siden 14. mars 2013. Leder for kommunistpartiet siden 2012. Født 1. juni 1953 i Beijing. Hans far Xi Zhongxun var en av heltene fra revolusjonen der kommunistene grep makten i 1949. Under kulturrevolusjonen ble faren rensket ut. Unge Xi ble sendt ut på landsbygda for å lære vanlige kinesere å kjenne. Faren ble senere benådet, og Xi fikk høyere utdanning. Han innledet sin politiske karriere med lederverv i vekstområdene på den kinesiske østkysten, der blant annet Shanghai ligger. Ble medlem av kommunistpartiet i 1974. I 2002 fikk han plass i sentralkomiteen. Fem år senere ble Xi medlem av politbyråets stående komité. I 2008 ble han utnevnt til visepresident. Xis kone Peng Liyuan er en berømt kinesisk sanger og offiser i Kinas væpnede styrker, Folkets frigjøringshær. Paret har en datter som har studert ved Harvard-universitetet i USA. Som president har han gjennomført en omfattende kampanje mot korrupsjon i Kina. En rekke høyt rangerte tjenestemenn er blant dem som er dømt. Kritikere anklager ham for å bruke kampanjen til å fjerne politiske motstandere og potensielle rivaler. 24. oktober 2017 vedtok kommunistpartiets kongress å skrive Xis politiske tenkning inn i kommunistpartiets «grunnlov». 11. mars vedtok Folkekongressen en grunnlovslovendring som gjør at Kinas president og visepresident kan sitte ved makten på ubestemt tid, ikke i maksimalt to perioder som tidligere.

Kjent fra Maos tid

Kritikk og selvkritikk-metoden er et velkjent grep fra Mao Zedongs tid som leder av Kina.

Ifølge maoismen, er venstre- og høyreavvik alltid en aktuell fare, som må overvinnes ved å øve kritikk og selvkritikk.

Med åpen kommunikasjon i partiet, skal man kunne identifisere problemer og sammen oppnå enighet om veien videre.

Metoden var særlig vanlig under kulturrevolusjonen da frempressede tilståelser ofte ble brukt til å forfølge og straffe partimedlemmer og andre som ikke oppførte seg slik maktapparatet ønsket.

Bredt om seg

Xi Jinping har altså gjenopplivet denne praksisen, selv om den for mange i Kina vekker vonde minner. I løpet Xis første regjeringsår, kunne et kinesisk publikum for eksempel se hvordan 25 toppbyråkrater i den nordlige provinsen Hebei tilsto å ha brukt 74 millioner dollar på biler.

De fikk også se hvordan propagandasjefen i samme provins, Ai Wenli, uttrykte dyp anger over å ha brukt 500.000 dollar på kjendis-underholdning under den kinesiske nyttårsfeiringen.

I løpet av de siste årene har praksisen bredt om seg nedover i partiet og på andre arbeidsplasser.

Ekstraordinært

Eksperter mener imidlertid at møtet i romjulen skiller seg fra de mer rutinemessige, og ofte politisk tomme, seansene med kritikk og selvkritikk.

– Dette betyr at noen i Politbyrået har gjort eller sagt noe som strider imot Xi Jinpings interesser, sier Willy Lam, professor ved det kinesiske universitetet i Hongkong.

Han beskriver møtet som «ekstraordinært».

– Partiet innrømmer nå indirekte at det er uro i rekkene, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Lam trekker linjene til Kinas handelskrig med USA, som setter den kinesiske presidenten under sterkt press.

– Han føler seg ikke trygg, og for å være ærlig, viser dette en mangel på selvtillit, sier Hua Po, en uavhengig politisk analytiker i Beijing, og utdyper.

– Hvis Xi Jinping skal takle indre og ytre utfordringer, er det avgjørende at han sikrer seg absolutt lojalitet.

Strammer grepet

Kina har en stadig voksende global innflytelse. Xi presser blant annet på for styrke landets militære fotavtrykk stadig flere steder. Landet er også sentral i etableringen av bistandsbanken Asia Infrastructure Investment bank (AIIB), og skal bruke 10.000 milliarder kroner på å bygge nye handelsruter til resten av verden.

Samtidig strammer presidenten grepet på hjemmebane. Han har innskrenket menneskerettigheter kraftig, og i Xinjang-regionen, er opp mot en million mennesker – hovedsakelig uigurer – plassert i såkalte omskoleringsleire.

Informasjonsflyten er også kraftig regulert. Minst 60 kontrolletater skal være dannet for å holde sensurapparatet i gang.

