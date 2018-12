Hatsk stemning før brexit-avstemning. I helgen gikk May på nytt nederlag.

«Oh Tommy, Tommy» ropte de 3000 brexit-forkjemperne mens de marsjerte gjennom Londons gater. De ble møtt med motdemonstranter som ropte «nei, til rasisme».

Tusenvis gikk i rivaliserende demonstrasjoner i London to dager før den viktige brexit-avstemningen i Underhuset.

Omstridt aktivist

Tommy er Tommy Robinson og går fremst i demonstrasjonstoget. Han er tidligere leder av English Defence League, kjent islamkritisk aktivist og nasjonalist – og mener at myndighetene saboterer britenes utmelding av EU. Nigel Farage, den tidligere lederen av UKIP (UK Independence Party), meldte seg ut av partiet han har vært frontfigur for da det ble kjent at den nåværende ledelsen har gjort omstridte Robinson til rådgiver.

Demonstrantene som støtter Robinson er for at Storbritannia skal forlate EU. Men de er svært skeptiske til den skilsmisseavtalen statsminister Theresa May har fremforhandlet med EU.

En deltager i protesten hadde for eksempel med seg en galge. På spørsmål fra en journalist på hvorfor han hadde med seg den, svarte han: «Dette er hva May fortjener. Dette er hva som venter forrædere.»

Here at the ‘Brexit betrayal’ march is a man holding a noose. He gave his name as Laukan Creasey, from Stevenage. I asked why he was carrying it. ‘That’s what the traitor May deserves. That’s what treasonous people get,’ he said. pic.twitter.com/ModEM8bj4h — Sam Blewett (@BlewettSam) December 9, 2018

Den såkalte «forræderimarsjen» ble møtt av en antirasistisk motmarsj. Her skal opp mot 15.000 ha deltatt, ifølge initiativtager.

På et tidspunkt var det bare et kobbel av politimenn som skilte de to grupperingene.

Politiet advarte på forhånd mot vold og spetakkel. Scotland Yard uttalte at de hadde en «robust» pågripelsespraksis rettet mot bråkmakere.

Tim Ireland / AP / NTB scanpix

Fakta: Brexit Storbritannia skal melde seg ut av EU – dette kalles populært for brexit. Utmeldingen ble avgjort i en folkeavstemning 23. juni 2016. 52 prosent stemte for å forlate EU. Nå handler debatten om en såkalt skilsmisseavtale. Den regulerer vilkårene for Storbritannias uttreden av EU 29. mars 2019. Avtalen legger opp til en overgangsperiode fra 30. mars 2019 til 31. desember 2020. Da skal Storbritannia ha tid til å forhandle frem nye avtaler med EU og andre land.

Avstemning tirsdag

Det er ikke bare i Londons gater temperaturen stiger.

Tirsdag skal det britiske Underhuset avgjøre om de støtter Theresa Mays skilsmisseavtale med EU.

Victoria Jones / AP / NTB scanpix

Norsk løsning, nyvalg eller på hodet ut av EU uten avtale. Her er alternativene hvis britene sier nei.

De fleste regner med at May vil gå på et nederlag, og derfor har britiske medier meldt at det jobbes med å få statsministeren til å utsette avstemningen.

Søndag understreket Regjeringen imidlertid at avstemningen skal gå som planlagt.

Britenes ferske brexitminister Stephen Barclay understreket til BBC at det ikke er forandring i planene fordi:

«Det er en god avtale, og det er den eneste avtalen».

Fakta: Dette kan skje på tirsdag Underhuset skal stemme over skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU. Ja til avtalen: Det blir flertall for avtalen. Skilsmissen trer i kraft 29. mars. Nei til avtalen: Da har Regjeringen 21 dager på å bestemme seg for hva som kan skje. Da er dette noen muligheter: 1. Ingen avtale: Ingen avtale-alternativet («no deal) betyr at Storbritannia går ut av EU uten å ha laget en ny avtale for hva slags forhold landet skal ha det til det som er deres størst handelspartner. 2. Ny avstemning: Dersom avtalen blir nedstemt med noen få stemmers overvekt, kan May prøve å ta en ny runde etter noen dager. 3. Nyvalg: Taper May på tirsdag, kan hun velge å utløse nyvalg og gamble på at det vil gi henne det mandatet hun trenger for å få et flertall for avtalen. 4. Ny folkeavstemning: Det kan det også bli foreslått å holde en ny folkeavstemning og eventuelt bli i EU. EU-domstolen hurtigbehandler nå spørsmålet om britene ensidig kan trekke tilbake utmeldelsen dersom de skulle ombestemme seg. 5. May går av som statsminister: Hvis det skjer, er det høyst usikkert hvem som kan overta og hva som da skjer. 6. Norsk løsning: Går britene inn for dette, vil det bety at Storbritannia melder seg inn i EFTA igjen og blir del av EØS-avtalen samtidig som landet er del av EUs tollunion.

Blir May sittende?

Barclay insisterte også på at Theresa May forblir statsminister, selv om avtalen skulle stemmes ned tirsdag.

Partiopprører Boris Johnson sier også at statsminister May godt kan bli sittende selv om hun taper, men søndag nektet han også for å avvise at han prøver å bli statsminister selv.

– Jeg gir et løfte om at jeg vil fortsette å kjempe for det jeg synes er den mest fornuftige veien videre, sa Johnson i et TV-intervju søndag.

Samme dag nektet også Esther McVey og Dominic Raab for å avvise at de har lederambisjoner – skulle avstemningen tirsdag bli siste kapittel i Mays statsministerhistorie.

Mark Duffy / AP / NTB scanpix

Knusende kritikk

Samtidig som stemningen stiger både i Londons gater og mellom politikerne, kom den tverrpolitiske parlamentskomiteen for EU-utmeldingen med sin uttalelse søndag.

Resultatet er knusende for May. Komiteen lister opp et titall problemer med avtalen, blant annet reserveløsningen for irskegrensen.

– Denne avtalen innebærer et enormt steg ut i det ukjente. Den gir hverken det britiske folket eller næringslivet den klarheten og tryggheten de trenger om handelsforbindelsene til EU om fem eller ti år, sier komitéleder Hillary Benn.

May mener på sin side at situasjonen vil være langt mer usikker dersom avtalen ikke blir vedtatt.

– Når jeg sier at vi vil være i ukjent farvann dersom denne avtalen ikke går gjennom, håper jeg folk innser at det er noe jeg inderlig tror og frykter kan skje, sier May i et intervju med avisen Daily Mail.