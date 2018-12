I 2018 har verdensledere og vanlige folk begått brølere gjennom hele året. Her er et lite knippe av flauser som var så pinlige at hele verden fikk vite om dem.

Arrestert for å være svart på kafé

12. april i 16-tiden skulle Rashon Nelson og Donte Robinson, to unge svarte menn, møte en forretningsforbindelse på en Starbucks-kafé i Philadelphia.

Jacqueline Larma, AP/NTB scanpix

Nelson forhørte seg om toalettet, men fikk til svar at det kun var for betalende kunder. Da de to litt senere ble spurt om de skulle ha noe, sa de at de ventet på noen. En ansatt ble så urolig av dette at vedkommende ringte politiet. Filmen av de to som ble ført bort i håndjern, gikk verden rundt.

Starbucks betaler nå utdannelsen for de to. Halvannen måned etter hendelsen stengte selskapet dessuten 8000 kafeer i én dag for å kurse 175.000 ansatte om rasistiske fordommer.

– Etter at de har vært på kurs, nøyer ikke vi svarte oss med å bare gå på toalettet på Starbucks. Vi tar med oss alt dopapiret hjem etterpå, fleipet Trevor Noah, komiker og TV-programleder.

«Dette er ikke en øvelse»

Klokken 8.07 lokal tid en lørdag i januar fikk innbyggere på Hawaii en melding med store bokstaver på telefonene sine med alarm om et rakettangrep: «SØK DEKNING ØYEBLIKKELIG. DETTE ER IKKE EN ØVELSE.»

Marco Garcia, AP/NTB scanpix

Folk som hørte radio eller så TV, fikk programmene avbrutt av lignende illevarslende meldinger.

I månedene før hadde Nord-Koreas Kim Jong-un stadig vekk snakket om at han kunne la det regne atombomber over USA.

Panikkslagne mennesker løp mot bomberom, bilister gasset opp på motorveiene og folk ringte sine kjære. Det hele viste seg imidlertid å være nettopp en øvelse.

Beskjeden om angrepet ble i tråd med reglementet innledet med ordene «øvelse, øvelse, øvelse» og avsluttet med ordene «øvelse, øvelse, øvelse».

En ansatt i Hawaiis kriseorganisasjon sier han ikke fikk med seg dette. Dermed klikket han på knappene som skremte delstaten og store deler av verden.

Imperiet slått tilbake

Onsdag 4. april åpnet prins Charles Samveldelekene, et idrettsarrangement for britiske samveldeland. Stevnet gikk av stabelen i Australia.

Phil Noble, Reuters/NTB scanpix

Det offisielle programmet avspeilet ikke akkurat Englands rolle som kolonimakt og imperiets sentrum. I heftet ble England plassert i Afrika med drøyt 2 millioner innbyggere. Hovedstad var ikke London, men Banjul.

Hva arrangør Mark Peters sa til englenderne?

– Gratulerer! Samveldet forandrer seg med brexit. En del av dere er nå en del av Afrika.

Tre fornærmede for prisen av én

Kina og Japan er historiske erkefiender og rivaler i regionen. Besøkende som forveksler dem, kommer ikke heldig ut.

Jason Lee, Reuters/NTB scanpix

Jeremy Hunt ble 9. juli britisk utenriksminister. Forgjengeren Boris Johnson er kjent for å tråkke i salaten, men da Hunt dro til Beijing etter noen uker i ny jobb klarte han å overraske seg selv og fornærme tre parter med fire små ord:

– Min kone er japansk, sa han.

Hunt har bodd i Japan, men ektefellen Lucia Guo er kinesisk.

– For en forferdelig feil, fulgte Hunt selv raskt opp.

Juiceraseri etter nøttevrede

Cho Hyun-min, en sørkoreansk flyarving, måtte i mai møte hos politiet. Hun hadde kastet et glass drikke – vann eller fruktjuice – på en ansatt i et forretningsmøte om markedsføringen av Korean Air.

Kim Hong-Ji, Reuters/NTB scanpix

Slik opptreden, selv om den ikke er helt dagligdags, vil normalt ikke skape overskrifter. Problemet for 35-åringen var at søsteren hennes for noen år siden ble verdensberømt. Rasende på kabinpersonalet forsinket storesøster en avgang fordi passasjerene på førsteklasse fikk nøtter servert i pose og ikke på asjett.

I år tok pappa toppjobber i selskapet fra begge døtrene.

Rasisme ikke kjent bivirkning

I mars ble skuespiller Roseanne Barrs komiserie Roseanne gjenstartet etter 20 år borte fra TV-skjermen. Kritikerne var positive og seertallene utmerkede. Helt til 29. mai. Da skrev Barr på Twitter om Valerie Jarrett, en av Barack Obamas topprådgivere: «Det muslimske brorskap og Apeplaneten fikk baby=vj».

AP/NTB scanpix

I en unnskyldning sa Barr at meldingen ble skrevet klokken to på natten under påvirkning av legemiddelet Ambien. Produsenten av legemiddelet uttalte at «rasisme er ikke en kjent bivirkning» av selskapets medisiner.

TV-serien ble kansellert, og Barr får ingen rettigheter til en oppfølgerserie uten henne.

Førstedamens gi-blaffen-jakke

Denne årsoppsummeringen pleier å være Trump-fri sone. Én hendelse med USAs førstedame var likevel såpass underlig at den blir med:

De fleste sperret øynene opp da Melania Trump i juni besøkte migrantbarn på Mexico-grensen.

Midt under krisen med familier som ble splittet, kunne førstedamens besøk bli en etterlengtet PR-opptur for Det hvite hus.

Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Det var helt til bildene av jakken hennes begynte å sirkulere. På ryggen hennes sto det: «Jeg bryr meg egentlig ikke. Gjør du?»

Presidenten argumenterte i ettertid med at teksten egentlig var ment som et stikk til falske nyheter fra mediene.

Prøvde for hardt?

Canadas statsminister Justin Trudeau besøkte i februar India. Han benyttet enhver anledning til å kle seg selv og familien opp i varianter av tradisjonell indisk bekledning. Men noen syntes åpenbart det ble for mye av det gode.

Da Trudeau kom til en sammenkomst med profiler i Bollywood, den indiske filmindustrien, var canadierne de eneste i slike klær. De indiske filmtoppene var kledd i dress og andre mer alminnelige, vestlige klær.

Sean Kilpatrick, AP/NTB scanpix

Omar Abdullah, en prominent delstatspolitiker, synes det hele ble litt mye:

– Vi indere kler oss ikke slik hver dag, ikke engang i Bollywood, uttalte han.

Da statsminister Narendra Modi til slutt tvitret om besøket, gjorde han det med et bilde fra 2015 der Trudeau var kledd i vanlig dress.

Stekte i eget fett

Fotball-VM gikk av stabelen i juni og juli i Russland. Mange forsøkte å bruke mesterskapet til markedsføring. Hurtigmatkjeden Burger King i Russland sto bak et av de aller mest spesielle forsøkene.

På Vkontakte, russisk Facebook, lovet selskapet 3 millioner rubler, ca. 380.000 kroner, til jenter som ble gravid med en fotballstjerne. Deretter skulle kvinnen og barnet få gratis burgere resten av livet.

Vkontakte

«Jenter som klarer å skaffe de beste fotball-genene, vil legge grunnlag for suksess for det russiske landslaget i flere generasjoner», skrev kjeden.

Reaksjonene var så negative at kjeden beklaget med en gang og trakk tilbudet så raskt at det er vanskelig å se for seg at noen rakk å følge det opp.