Slik ble Marine Le Pen trukket inn i den mørke russiske finansverdenen

Nå, fire år senere, har banken gått konkurs. Eieren har en arrestordre hengende over seg. Tidligere russiske militæroffiserer krever penger. Og partiets kasserer sender rundt 1,5 millioner kroner (165.000 dollar) hver måned til en kvinne i Moskva – uten å vite hva som vil skje med pengene.

– I Russlands interesse

Historien om lånet gir et sjeldent innblikk i den russiske innflytelsesmaskinen, og den viser hvordan mennesker, bedrifter og nettverk utenfor Kreml arbeider for president Vladimir Putins utenrikspolitiske mål – ofte uten en sentral plan.

– Det var i Russlands interesse å støtte Marine Le Pen, sier Aymeric Shauprade, tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Le Pen.

– Hver gang en politisk leder sier at man bør forandre landets politikk overfor Russlands, er russerne interessert i å støtte vedkommende.

– Kom nedenfra

Det amerikanske etterretningsmiljøet har konkludert med at Putin selv hadde godkjent den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Derfor har det vært antatt at den russiske presidenten mer eller mindre styrer alle skjulte operasjoner fra Moskva.

Men Moskvas innflytelsesarbeid kommer også nedenfra. Kreml-sympatisører på alle nivå tilbyr prorussiske organisasjoner i utlandet støtte uten at det nødvendigvis krever Putins velsignelse.

Le Pen-lånet er et slikt eksempel, ifølge Joshua Kirschenbaum fra det tyske Marshall-fondet.

Organisasjonen har sammen med den amerikanske tankesmien C4ADS gjennomført en studie av det omstridte lånet.

«Lånet til Marine Le Pen og Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front) er det beste eksempelet på hvordan ulovlig finansiering kobles med utenrikspolitiske interesser», er konklusjonen i rapporten.

Fakta: Nasjonal Samling Nasjonalistisk ytre høyreparti i Frankrike. Tidligere kalt Nasjonal Front. Ble grunnlagt av Jean-Marie Le Pen i 1972. Ledes i dag av datteren Marine Le Pen, som overtok i 2011. Partiet fikk 13 prosent av stemmene ved valget i 2017 og har 7 av de 577 representantene i nasjonalforsamlingen. Partiet har også 17 av Frankrikes 74 representanter i EU-parlamentet. Marine Le Pen stilte i 2017 som presidentkandidat, men fikk 33,9 prosent oppslutning i andre runde og ble slått av Emmanuel Macron. Kilde: NTB

Ble nektet lån

Historien om lånet startet i 2014. Nasjonal Samling, som på den tiden het Nasjonal Front, trengte penger.

Partiet er svært omdiskutert på grunn av den tidligere lederen Jean-Marie Le Pens antisemittiske og fremmedfiendtlige uttalelser. Marine Le Pen har forsøkt å gjøre partiet mer stuerent, men hadde problemer med å få godkjent lån fra tradisjonelle franske banker.

På jakt etter penger vendte partilederen seg til Jean-Luc Schaffhauser. I årevis hadde han forsøkt å bygge en allianse mellom Europa og Russland for å «danne et kristent bolverk mot Asia og Midtøsten».

Schaffhauser kjente fra tidligere Aleksandr Babakov, en russisk forretningsmann som i 2012 ble utpekt av Kreml som ansvarlig for russiske organisasjoner i utlandet.

Inngår avtale

Babakov foreslo et lån fra den tsjekkisk-russiske banken First Czech-Russian Bank.

Banken, som startet som et samarbeidsprosjekt mellom en tsjekkisk statsbank og en russisk utlåner, hadde de siste årene etablert seg under den russiske finansmannen Roman Popov.

Et av bankens datterselskaper hadde også sikret seg en europeisk lisens fra Tsjekkia. For Schaffhauser var den lisensen et grønt lys for banken.

– For meg så det trygt ut, sier han.

I 2014 reiser derfor Nasjonal Samlings kasserer, Wallerand de Saint-Just, til Moskva. Der møter han Popov, og sammen forhandler de frem et lån på 9, 4 millioner euro (93 millioner kroner) med en årlig rente på 6 prosent.

Fakta: Marine Le Pen 50 år, født 5. august 1968. Tidligere presidentkandidat fra partiet Nasjonal Front på ytre høyre, som ble valgt inn til den franske nasjonalforsamlingen 19. juni 2017. Utdannet jurist, har arbeidet som advokat. Overtok i 2011 som partileder etter faren Jean-Marie Le Pen. Hun hadde da vært partiets nestleder siden 2003. Har markert seg som sterkt innvandrings- og EU-kritisk. Vil ha folkeavstemning om EU og euroen. Ønsker å trekke Frankrike ut av Schengen-samarbeidet.

Lånet som «forsvant»

I begynnelsen av 2016 begynner det imidlertid å skje ting med lånet.

Elvira Nabiullina, leder av den russiske sentralbanken, starter en storstilt aksjon mot den tvilsomme banken. Med støtte fra Putin utestenges banker med råtne lån og tvilsomme praksiser. Nær 100 finansinstitusjoner stenges i løpet av 2016.

First Czech-Russian Bank ble satt under administrasjon og mister den europeiske lisensen.

Før den tid har imidlertid Le Pens lån forsvunnet. I bankens siste dager ble det omdiskuterte lånet solgt til et obskurt russisk maskinutleiefirma.

Der ble det ikke lenge. Før 2016 var omme, hadde et Moskva-basert flyforsyningsfirma med navn Aviazaptsjast overtatt lånet.

Aviazaptsjast er et privat firma med sterke bånd til det russiske militæret. Tre av fire ledere har bakgrunn derfra.

I rettsvesenet

Men om Aviazaptsjast faktisk eier lånet, er det opp til det russiske justisvesenet å avgjøre. Det russiske statlige innskuddskontoret hevder at transaksjonen av Le Pen-lånet i dagene før bankens sammenbrudd, var ulovlig. Det er Nasjonal Samling enig med dem om.

– Vi synes det er litt rart at dette lånet nå befinner seg hos et selskap som selger flyutstyr, sier partiets kasserer Wallerand de Saint-Just.

Han sier videre at han nå innbetaler renter til en notarius i Moskva ved navn Ms Romanova, mens partiet avventer avgjørelsen i domstolen som er ventet i februar.

De Saint-Just vifter avfeiende med hendene da The Washington Post spør om han er bekymret for Aviazaptsjasts tilknytning til det russiske militæret.

– I Russland er alle tidligere medlemmer av KGB, sier han.

Kassereren sier også at til tross for alt som er skjedd med lånet, ville han inngått samme avtale igjen.

– Et eksperiment

Rapporten som beskriver omstendighetene rundt Le Pen-lånet, påpeker at dette er et eksempel på hvordan russiske aktører utnytter ulovlige finansielle nettverk for politiske formål. Det som ikke er kjent, er omfanget av denne praksisen.

– Moskva anser ikke dette lånet som en suksess, sier Mark Galeotti ved Det europeiske universitetsinstituttet i Firenze.

Han mener at dette også viser at ikke alt er kontrollert fra toppen i Russland.

– Mange av disse tingene er eksperimenter. Russerne forsøker ulike ting for å se hva som fungerer, sier han om hvordan russerne forsøker å få politisk innflytelse i Vesten ved hjelp av ulike metoder.

Aleksandr Babakov, Roman Popov, Marine Le Pen og Nasjonal Samling og Aviazaptsjast har ikke ønsket å gi sine kommentarer til The Washington Post.

