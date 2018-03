Russland: Storbritannia må legge frem beviser

– Theresa May skaper en hysterisk atmosfære, sa den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzja til Sikkerhetsrådet onsdag.

Storbritannia hadde bedt Sikkerhetsrådet kalle inn til hastemøte for å drøfte den spente politiske situasjonen som har oppstått etter nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia.

President Vladimir Putin brukte onsdag innspurten i valgkampen til et besøk på Krim.

Krisen med Storbritannia og giftangrepet nevnte han ikke med et ord.

Fakta: Gassangrepet i Storbritannia * Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Halvannen uke senere lå begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans oppgis å være stabil. * 12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet. * May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. * 14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater i tillegg til en rekke andre tiltak mot Russland. * Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet. * Britisk politi etterforsker nå hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene. Kilde: NTB

Britene ber om FN-støtte

Storbritannia ba onsdag om støtte fra landene i FNs sikkerhetsråd i forbindelse med nervegiftangrepet i Salisbury og den diplomatiske krisen med Russland.

– I dag vil jeg be mine kolleger i Sikkerhetsrådet om å stå sammen med oss i kampen mot slike handlinger, sa Storbritannias viseambassadør i FN, Jonathan Allen, før møtet i Sikkerhetsrådet onsdag.

Under møtet fikk britene klar støtte fra USA, som i likhet med Storbritannia beskylder Russland for angrepet.

– USA tror at Russland er ansvarlig for angrepet på to personer i Storbritannia, der det er brukt en nervegift med militær gradering, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Britene har krevd at Russland redegjør for hvordan det har seg at den russiske nervegiften Novitsjok er blitt brukt i et angrep mot en russisk eksspion på britisk jord.

Mary Altaffer / TT / NTB scanpix

Men russerne har ikke svart, og onsdag reagerte Storbritannia med å utvise 23 russiske diplomater.

Ikke ventet kunngjøring fra sikkerhetsrådet

Ifølge Jonathan Allen betyr mangelen på en russisk forklaring at Storbritannia ikke har noe annet valg enn å konkludere med at det dreier seg om et statsstøttet angrep.

Det er ikke ventet at Sikkerhetsrådet vil vedta noen kunngjøring om saken.

Statsminister Theresa May har tidligere sagt at Russland mest sannsynlig står bak angrepet på eksspionen Skripal og datteren.

Fakta: Storbritannias tiltak mot Russland * Storbritannia utviser 23 russiske diplomater etter angrepet med nervegift. * Utvisningen er den største på 30 år. * Britene fryser all diplomatisk kontakt på høyere nivå med Russland. * En invitasjon til utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake. * Hverken medlemmer av kongefamilien eller regjeringen reiser til Russland under fotball-VM til sommeren. * Skjerpet kontroll av private flyvninger til og fra Storbritannia. Også innskjerping av toll- og fraktregler. * Frysing av midler som eies av den russiske stat, der det er bevis for at de kan brukes til å true liv eller eiendom til britiske statsborgere eller personer som oppholder i seg i landet. * Russiske myndigheter truer med mottiltak, men de er ennå ikke spesifisert. Kilde: NTB

FN-toppen vil ha granskning

FNs generalsekretær António Guterres kaller nervegiftangrepet i Storbritannia for uakseptabelt og tar til orde for en grundig granskning.

– Bruk av nervegift som våpen er under alle omstendigheter uakseptabelt, og dersom det er brukt av en stat, er det et alvorlig brudd på folkeretten, sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.