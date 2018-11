«Se for deg at erkefienden du utmanøvrerte for en mannsalder siden, dukker opp fra skyggene, reinkarnert som din etterfølger».

Slik beskriver nettstedet Politico det de kaller et mareritt for Angela Merkel.

Mannen de snakker om er Friedrich Merz (62). Da han lanserte seg som kandidat til å overta som partileder for det kristeligdemokratiske partiet (CDU), poengterte han at han staver navnet med en «e» i Friedrich.

Deutsche Welle mener denne påminnelsen til reportere viser hvor lenge det er siden han sist var på den politiske scenen.

Angela Merkel gir etter for internt press og fallende oppslutning. Nå gir hun seg etter 18 år som partileder.

Skjøvet ut

Men for dem som har fulgt tysk politikk i noen år, er ikke Merz noe nytt navn.

Ved årtusenskiftet var han parlamentarisk leder for partiet, men ble skjøvet ut av Angela Merkel i 2002. Det ble et viktig steg på veien mot forbundskanslerposten for Merkel.

De to representerte ulike bakgrunner:

Han katolikk, fra det tidligere Vest-Tyskland, jurist og del av et nettverk av flere menn som hadde som ambisjon å fylle skoene etter Helmut Kohl.

Hun var en helt utypisk CDU-leder: kvinne, protestant, fysiker og oppvokst i det tidligere Øst-Tyskland.

Fakta: Hva skjer nå? Angela Merkel har vært partileder i 18 år og forbundskansler i Tyskland siden 2005. Hun har nå varslet at hun vil gå av som partileder for det kristeligdemokratiske partiet (CDU). På partiets landsmøte i desember skal det velges en ny partileder. Merkel har sagt at hun ikke vil stille som forbundskansler i et nytt valg, men vil lede regjeringen frem til da. Det er nytt forbundsdagsvalg om tre år.

Selvangivelse på ølbrikke

Merz var i sin tid en viktig finanspolitiker for CDU. Han var kjent for å være god i debatter og snakket klart og tydelig.

Han skal blant annet ha sagt at selvangivelsen bør være så enkel at den kunne fylles ut på en ølbrikke. Merz var også aktiv i debatten om innvandring ved årtusenskiftet.

Han tok til orde for det han kalte en tysk «leitkultur». Med det mente han grunnleggende samfunnsverdier som han mente innvandrere i Europa måtte bekjenne seg til: Demokrati, skille mellom stat og religion og menneskerettigheter.

I debatten ble dette tolket som et motstykke til «Multi-Kulti», det flerkulturelle.

Hoppet av

Merz var en åpenbar konkurrent til Merkel på begynnelsen av 2000-tallet, men tapte maktkampen.

Og da Merkel ble forbundskansler, frasa han seg alle toppverv og varslet at han forlot politikken. Siden 2009 har han ikke vært innvalgt i Forbundsdagen, men har praktisert som forretningsadvokat.

Han har likevel åpenbart beholdt ambisjonene og også viktige allierte i det kristendemokratiske partiet.

I forrige uke lanserte hans seg som arvtager til Merkel. Ifølge Reuters ligger han godt an i meningsmålingene.

Han argeste konkurrent blir trolig Merkels nære allierte, dagens partisekretær Annegret Kramp-Karrenbauer, for enkelhets skyld forkortet til AKK.

Vanskelig samarbeid?

Merz blir sett på som mer konservativ enn Merkel. Han er kritisk til det han mener er en bevegelse som har gått for langt mot venstre.

62-åringen, som altså bare er et par år yngre enn Merkel, har sagt at han vil føre partiet «tilbake til røttene» og endre retning for å demme opp for lekkasjen til det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland, som har tatt mange av CDUs velgere.

Det kristendemokratiske partiet har gått på en rekke valgnederlag det siste året, senest i delstaten Hessen.

Selv om Merkel vil gå av som partileder i desember, ønsker hun å fortsette som forbundskansler. Da vil hun være avhengig av et godt samarbeid med den som leder partiet.

Det blir stilt spørsmål ved om denne planen lar seg gjennomføre dersom hennes gamle rival overtar partiklubben.

Men Merkel bedyrer at hun vil komme overens med den som overtar jobben, uansett hvem det blir. Også Metz sier at historien ikke vil bli noe problem dersom de igjen skal jobbe sammen.