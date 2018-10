Washington Post mener Trump driver med «diplomatisk oppvask»

På lederplass spør avisas redaktører hvorfor Trump-administrasjonen «rydder opp etter Saudi-Arabias rot».

De skriver at de støtter FN-ansattes tidligere uttalelser i Washington Post , som ønsker en uavhengig internasjonal granskning av hva som har skjedd med Khashoggi.

Journalisten har vært sett siden han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Ifølge tyrkiske tjenestemenn har de funnet beviser for at Khashoggi ble drept på konsulatet.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var onsdag i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for å møte kronprins Mohammed bin Salman for å, ifølge Trump-administrasjonen, presse regjeringen i landet for å komme til bunns i saken.

Avisa skriver at Pompeo «smilte bredt da han møtte kronprinsen, og synes å ikke ha til hensikt å finne sannheten i saken som kronprinsen prøver å rømme fra».

Før etterforskningsteamet, som besto av tyrkisk politi og en saudiarabisk delegasjon, gjorde tekniske undersøkelser i konsulatet tidligere denne uka, ankom et rengjøringsteam huset. Washington Post mener vaskingen illustrerer saken. De skriver videre at det som ikke aksepteres er en diplomatisk oppvasks utført av Trump-administrasjonen for et regime og en hersker som de har gått langt i å begunstige.

Pompeo uttalte etter møtet med landets kronprins at de ønsker å få alle fakta på bordet i saken. Bin Salman har også uttalt at han nekter for å ha noe med saken å gjøre.