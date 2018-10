Japansk gissel i Syria trolig løslatt

Den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga sa under en pressekonferanse sent tirsdag at Japan hadde blitt informert av Qatar om at mannen, som antas å være Yasuda, hadde blitt løslatt.

Suga sier Qatars regjering har informert japanske myndigheter om at mannen er under tyrkiske myndigheters beskyttelse, og at han er i ferd med å bli identifisert.

Senest i juli ba Reportere uten grenser både Japan og verdenssamfunnet om å gjøre mer for å få frigitt Yasuda, som dro til Syria i 2015 for å dekke krigen.

I mars og mai 2016 dukket det opp bilder av ham på nettet, der han var iført en oransje fangedrakt og utstyrt med en plakat der det sto: «Hjelp! Dette er siste sjanse.»

Yasuda ble angivelig holdt fanget av den ytterliggående opprørsgruppa Jabhet Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

Han ble også bortført og senere sluppet fri av irakiske opprørere ved Falluja i 2004.