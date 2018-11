Ekssoldaten drepte 12 personer: Ble vurdert tvangsinnlagt tidligere i år

Den tidligere soldaten som drepte tolv mennesker på en bar i California, ble tidligere i år vurdert tvangsinnlagt etter en voldsom krangel med sin mor.

Ian David Long (28) ble funnet død på åstedet for skytemassakren i Thousand Oaks utenfor Los Angeles. Politiet tror han tok sitt eget liv etter å ha skutt og drept tolv mennesker onsdag kveld lokal tid.

Motivet hans er fortsatt ikke kjent. Men helsepersonell som undersøkte Long tidligere i år, mistenkte at han led av posttraumatisk stressyndrom.

TT NYHETSBYRÅN

Naboer tilkalte politiet

Den tidligere soldaten bodde sammen med sin mor i en forstad til Los Angeles. Naboer reagerte på flere svært voldsomme krangler mellom mor og sønn.

En krangel i april med roping og høye smell fikk naboer til å tilkalle politiet.

– Jeg var bekymret fordi jeg visste at han hadde vært i militæret, sier naboen Tom Hanson til nyhetsbyrået AP.

Ble ikke tvangsinnlagt

Politifolkene tilkalte eksperter på psykiatri for å få undersøkt Longs mentale helse. De konkluderte med at han ikke kunne tvangsinnlegges – men mistenkte at han led av posttraumatisk stressyndrom.

Long vervet seg til det amerikanske marineinfanteriet da han var 18 år gammel. Her fikk han ansvaret for å håndtere maskingevær.

19 år gammel giftet han seg, men ekteskapet tok slutt et par år senere mens Long var utplassert i Afghanistan.