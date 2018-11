Kongress-politikere krever at Muellers etterforskning fortsetter

Mens opptellingen av stemmene fra det amerikanske mellomvalget fortsatt pågikk, varslet USAs justisminister Jeff Sessions onsdag at han går av.

Sessions bekreftet også at han var bedt av Trump om å trekke seg. Matthew G. Whitaker, som inntil nå har vært Sessions' stabssjef, overtar som fungerende justisminister inntil videre. Dermed får han trolig også overoppsynet med Muellers gransking.

Utnevnelsen utløste raskt bekymring for etterforskningen, siden Whitaker tidligere har vært svært kritisk til Mueller.

– Demokratiet vårt er under angrep, sa den demokratiske senatoren Richard Blumenthal i et intervju med CNN.

AP / NTB scanpix

Nixon-sammenligning

Blumenthal framholdt at Trump har brutt normene som regulerer utnevnelser av nye ministre.

I tillegg sammenlignet senatoren situasjonen med «Saturday Night Massacre», da president Richard Nixon sparket flere av sine folk for å bli kvitt en spesialetterforsker. Trump har tidligere blant annet sparket FBI-sjefen James Comey.

AP / NTB scanpix

Mens Blumenthal og en rekke andre demokratiske politikere insisterer på at Mueller må få fortsette sitt arbeid, har få republikanere sagt noe om Mueller etter at Sessions varslet sin avgang.

Noen har imidlertid vært tydelige. Både senator Susan Collins og den nyvalgte senatoren Mitt Romney har uttalt at Mueller må få fullføre sitt arbeid.

– Det er avgjørende at administrasjonen ikke hindrer Mueller-etterforskningen, skriver Collins på Twitter.

Russlands rolle

Muellers hovedoppgave er å undersøke anklagene om at Trump-medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland sto bak en kampanje for å hjelpe Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton. Trump-medarbeidere er blitt mistenkt for samarbeid med russerne, noe Trump gjentatte ganger har avvist.

Men Mueller etterforsker også økonomisk kriminalitet begått av folk som jobbet for Trump i valgkampen – i tillegg til mistanker om andre typer forbrytelser. Whitaker har tidligere hevdet at omfanget av etterforskningen burde begrenses – og at Mueller ikke må få anledning til å etterforske Trumps personlige økonomi.

Trumps selvangivelse

Trump må uansett forvente å få søkelyset rettet mot sin personlige økonomi etter at Demokratene i mellomvalget sikret seg flertallet i Representantenes hus. Opposisjonspartiet har dermed mulighet til å starte nye granskinger og å kreve å få dokumenter utlevert.

Blant annet kan de kreve å få tilgang til Trumps selvangivelse, som han så langt har nektet å offentliggjøre.

AP / NTB scanpix

Ikke bare Demokratene, men også flere amerikanske jurister reagerer sterkt på utnevnelsen av Whitaker som fungerende justisminister. Professor Laurence Tribe ved Harvard-universitetet mener utnevnelsen i seg selv kan være grunn til å stille Trump for riksrett.

Tribe skriver på Twitter at Whitaker risikerer å bli en medsammensvoren i et kriminelt forsøk på å hindre en etterforskning.