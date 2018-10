Mandag skulle rettssaken mot Mohyeldeen Mohammad startet i Oslo tingrett. Den kjente islamisten fra Larvik er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Men Mohammad befinner seg i utlandet, og blir nå etterlyst internasjonalt, melder VG.

– Vi er forbi det stadiet hvor vi kan stole på Mohyeldeen Mohammads velvilje og at han møter opp. Retten har konkludert med at det er overveiende sannsynlig at han har unndratt seg straffeforfølgning, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til Aftenposten.

Kontantuttak i Marokko

Pågripelsesbeslutningen fra Oslo tingrett innebærer at Mohammad blir etterlyst internasjonalt. Ifølge statsadvokaten har PST vært klar over at tiltalte har vært i Marokko en stund.

– Det ble oppdaget at Mohammad var i utlandet da han skulle kontaktes om at han måtte ha ny forsvarer. Det er blant annet kontantuttak og mobildata som viser at han er i Marokko, sier Ranke.

Mohammad måtte bytte advokat forrige uke fordi hans opprinnelige forsvarer Salman Hussein er broren til vitnet Ubaydullah Hussain.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Får ikke nye Nav-utbetalinger

Mohammad har fått en månedlig stønad fra Nav. Nå vil de stoppe videre utbetalinger dersom han søker om utbetaling neste måned, skriver NRK. Det er ikke kjent hva slags pengestøtte det er snakk om.

– Vi håper det blir vanskeligere å unndra seg uten støtte fra Nav, sier Ranke.

Mohammad skal også ha meldt fra til Nav at han ikke var tilgjengelig denne uken fordi han skulle i retten. Det mener statsadvokaten beviser at han bevisst har unngått å møte i retten.

– Mohammad sendte en e-post til meg på søndag om at han først fikk vite om dette gjennom media. Men han har tidligere opplyst til Nav at han ikke kom til å være tilgjengelig mellom 22. og 26. oktober, samme tidsrom som saken der han er tiltalt, sier Ranke.

– Hadde ikke anledning

Søndag ringte Mohammad også til Brynjar Meling for å be ham om å bli hans nye forsvarer. Meling var i retten mandag, og sa da til NRK at tiltalte «er i utlandet og at han ikke hadde anledning til å snu seg rundt og komme hit i dag».

Ifølge Meling står Mohammad fast på at han ikke har mottatt noen innkalling fra retten.

– Han ble kjent med dette gjennom media. Da han tok kontakt med meg på søndag, uttrykte han overraskelse over at saken var berammet på mandag, sier Meling.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– En etterlysning virker mot sin hensikt

Advokat Brynjar Meling sier at han er i jevnlig kontakt med Mohammad, men at han ikke vet mer om hvor han er enn det PST opplyser. Han sier Mohammad ønsker å komme tilbake til Norge for å stille i retten.

– Jeg forholder meg til at jeg har en klient som ønsker å delta i rettssaken. Han er klokkeklar på at han er uskyldig og har ikke gjort noe for å legge skjul på det han har sagt og ment, sier Meling.

Han sier han er overrasket over rettens pågripelsesbeslutning uten å høre Mohammads versjon av hva som har skjedd. Nå mener han en internasjonal etterlysning kan «virke mot sin hensikt»:

– Mohammad er klar på at han ikke har noen hensikt om å unndra seg straffeforfølgelse. Problemet er at det vanskeliggjøres med denne etterlysningen, fordi han frykter å bli fengslet der han er eller der han skal reise.

Nettsøk på land uten utleveringsavtale

Mohammad ble tiltalt for trusler mot Abid Raja etter å ha sendt flere meldinger til stortingsrepresentanten i 2016, der han kalte ham et svin og at han håpet Allah vil gi Raja «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden». Meldingene kom etter at Raja uttalte seg kritisk i VG om burka og nikab.

Ifølge statsadvokaten har PST også funnet søk på land som Norge ikke har utleveringsavtale med i Mohyeldeen Mohammads søkehistorikk fra i vår, da tiltalen mot ham ble kjent.

Han understreker at selv om Marokko ikke har en utleveringsavtale med Norge, kan de fortsatt utlevere Mohammad. Rettssaken er nå utsatt til 13. november.