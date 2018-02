Politimann rykket ikke inn under skoleskytingen i Florida

Scott Peterson var bevæpnet og uniformert da han ankom skolen i Parkland i Florida hvor 19 år gamle Nikolas Cruz åpnet ild og drepte 17 elever og lærere.

– Det jeg så var en politimann som ankom vestsiden av bygning 12, stasjonerte seg utenfor og aldri gikk inn, sier sheriff Scott Israel i Broward County. Han sier politimannen helt klart visste om skytteren inne i bygningen, men forble utenfor i fire minutter mens drapene pågikk.

– Jeg er rystet og kvalm. Det finnes ingen ord, sier Israel. Han mener Peterson skulle ha gått inn, funnet gjerningsmannen og drept ham.

Torsdag suspenderte sheriffen Peterson i påvente av en intern gransking, men politimannen valgte selv å gå av.

Israel har fått mye ros for uttalelsene sine etter skoleskytingen. Onsdag sa han at det har vært nok av massakrer i USA og oppfordret ungdommene til å fortsette å presse politikerne for strengere våpenlover.

– Aldri igjen. Amerika følger med, endring kommer, sa han i et innlegg.