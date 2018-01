Det aller viktigste når statsminister Erna Solberg skal snakke med Donald Trump om klima i dag, er å argumentere for hvorfor det er lønner seg. Det sa statsministeren på et pressemøte onsdag morgen lokal tid.

Klokken 20.00 norsk tid møter hun Trump. En gang etter klokken 21.00 skal Solberg og Trump holde pressekonferanse sammen.

– De positive, næringsmessige virkningene er kanskje en bedre vei inn i diskusjonen om klima, enn bare å snakke om avtaler, sa Solberg.

– Å vifte med pekefingeren er en god norsk hobby, men dårlig utenrikspolitikk, sa statsministeren.

USA tjener på Norge

Statsministeren sa også at hun ønsker å formidle at norske bedrifter understøtter en halv million amerikanske arbeidsplasser. Norge har dessuten nå et handelsunderskudd i forhold til USA – et tema Trump har vært svært opptatt av tidligere i sine møter med internasjonale statsledere.

– Jeg har tenkt å fremheve overfor president Trump at det internasjonale handelssamarbeidet, og det å ha like rammebetingelser og et internasjonalt system for handel, er viktig, ikke minst for små land, sa Solberg.

– Vi ønsker et amerikansk globalt lederskap, på handel på klima og på menneskerettigheter, sa Solberg.

Stein J. Bjørge

I dag får Erna Solberg én time med Trump: Norske eksperter og politikere mener det er ett tema hun må ta opp.

Trumps stjernelag

Det var en avslappet og spøkefull statsminister som møtte pressen før hun skulle til Brookings Intitute å holde foredrag, og deretter videre til Det hvite hus. På spørsmål om hun vil be USA støtte Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet, sa Solberg at hun tar det opp med alle, «men jeg må finne en passende måte å gjøre det på, som ikke er altfor frekk».

– Samtidig vet vi at de med vetorett aldri signaliserer på forhånd hvem de vil stemme på, sa Solberg.

Og på spørsmål om hun vil invitere Donald Trump til Norge, sa Solberg at hun ikke hadde konkrete planer, men det hadde vært «en fjær i hatten om han ville komme»:

– Det er sjelden at du får sittende amerikanske presidenter til stedet, og som dere vet så er Nobelkomiteen en uavhengig komité, så det trikset kan ikke brukes flere ganger.

Norges delegasjon har fått usedvanlig mye tid og oppmerksomhet fra Trump-regjeringen. På fellesdelen av møtet er alle Trumps øverste rådgivere meldt inn som deltagere, inkludert nasjonal økonomirådgiver Gary Cohn, visepresident Mike Pence og CIA-direktør Mike Pompeo.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal møte Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner senere onsdag ettermiddag, og deretter spise middag med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster.

Heiko Junge / NTB scanpix

Peker på Norge

Utenriksministeren kommer rett fra Midtøsten og vil formidle ferske inntrykk til Kushner og USAs spesialutsending Jason Greenblatt, sier Ine Eriksen Søreide.

– Vi kommer også til å snakke sammen om hvordan vi kan ta fredsarbeidet videre. Vi har ikke noen mulighet til å pålegge føringer på noen av partene, men de peker på Norge for å legge til rette for at de kan snakke sammen, sier Søreide.

Giverlandsgruppen har fremskyndt det halvårlige møtet til slutten av januar.

– Vi leder giverlandsgruppen men amerikanerne er tungt inne, og det er nær kontakt mellom Norge, EU og USA, så vi jobber med dette sammen, sa Søreide.

Nord-Korea

Søreide skal også diskutere situasjonen i Nord-Korea, blant annet i middagen med H. R. McMaster. Utenriksministeren er tilbakeholden når det gjelder en mulig norsk rolle i forhandlingene.

– Vi kommenterer aldri eventuelle initiativ, men generelt så arbeider vi ut fra tesen om at dersom partene ønsker at Norge skal legge til rette, så vil vi strekke oss langt for å kunne gjøre det, sier Søreide.

Utenriksministrene skal møte i Vancouver neste uke for å diskutere Koreahalvøya.

– Det er en veldig spent situasjon og etter min mening også en farlig situasjon. Når Nord-Korea jobber for å bi en kjernevåpenmakt representerer det en global trussel, sier hun.

– Mange ble bekymret da Trump i fjor kom med krass kritikk av NATO. Har forholdet endret seg?

– Vi opplever at USA er fullt ut forpliktet til NATO, helt til topps. Vi har faktisk forsterket forholdet til amerikanerne og det er en stor interesse for norske vurderinger med tanke på Russland, og hvordan vi kan samarbeide bedre i Europa.