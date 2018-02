– Are you readyyyy? Let’s go!

9000 skrikende jenter løfter de gule lyktene sine og vifter dem vilt idet de syv medlemmene av boybandet Block B løper inn på scenen. De første tonene fra superhiten «Shall we dance» tordner fra høyttalerne. I neste øyeblikk eksploderer hele konsertarenaen – et av OL-anleggene fra 1988 – i et sanseoverveldende og forløsende skrall.