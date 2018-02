Prins Henrik (83) ble innlagt på Rigshospitalet i København i slutten av januar.

Senere kom det frem at han blant annet var blitt undersøkt for en svulst i venstre lunge.

Fredag kom meldingen om at tilstanden er blitt verre, og at sønnen hans er på vei hjem.

Prins Henrik ble også innlagt på sykehus i sommer, og i høst meldte kongehuset at prinsen lider av demens.

Før dette skapte Henrik store overskrifter da han i august sa at han ikke ville gravlegges sammen med dronning Margrethe. Han begrunnet det med at han ikke kunne legges i graven med sin kone så lenge de to ikke var likeverdige.