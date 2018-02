Forskere: Gammel lego kan være skadelig

Forskere i Storbritannia har testet om lag 200 plastleketøy fra private hjem, barnehager og bruktbutikker på jakt etter skadelige stoffer, melder BBC. Flere av dem inneholdt skadelige stoffer som overskred grenseverdiene som EU har fastsatt.

Legoklosser fra 1970- og 1980-tallet har størst risiko for å inneholde skadelige stoffer, ifølge studien.

– Vi pleier å si at man skal være forsiktige med gamle leketøy som ble solgt før regelverket som kom på begynnelsen av 2000-tallet, ettersom de kan inneholde farlige stoffer. Spesielt når man har små barn som kan putte leketøy i munnen, sier generalsekretær Karin Lexén i den svenske Naturskyddföreningen.

Forskerne oppdaget blant annet høye konsentrasjoner av farlige stoffer som antimon, barium, brom, kadmium, krom og bly.

Likevel er det vanskelig å avgjøre hvor farlige stoffene er, ifølge Frida Ramström ved Kemikalieinspektionen, både fordi man ikke vet nøyaktig hvordan de påvirker kroppen, og heller ikke i hvor stor grad de lekker fra plasten.

Lexén understreker at det ikke er grunn til panikk.

– Man kan se det som et forebyggende tiltak. Ettersom man nå vet at det kan være en risiko, så vil jeg si at man bør velge det sikre framfor det usikre og fjerne dem, sier hun.