Her er argumentene mot at russerne forgiftet eks-spionen – og noen for

Tirsdag sa sjefen for britenes militære laboratorium at de ikke kan fastslå at giften i angrepet 4. mars mot Sergej Skripal og datteren Julia kom fra Russland. Onsdag sa russernes spionsjef at britene selv sto bak angrepet i ledtog med amerikanerne.

Russland og vestlige land har etter angrepet utvist over 150 diplomater på hver side og beskyldningene hagler.

De russiske argumentene

Her er noen indisier, argumenter og teorier mot at Russland sto bak:

Britiske militære kjemikere klarer ikke påvise at det aktuelle giftstoffet kommer fra Russland. Det var på forhånd skapt en forventning om at det var mulig.

Skripal var under russisk kontroll i seks år etter at de arresterte ham for spionasje. Om russerne ønsket ham tatt av dage, kunne de gjort det da. De kunne eventuelt latt være å utlevere ham.

Bruken av nervegiften novitsjok ville straks kaste mistanken mot Russland.

Ifølge Russlands president Vladimir Putin er minst 20 land i stand til å produsere nervegiften.

Timingen er dårlig. Angrepet og den påfølgende krangelen kaster skygger over fotball-VM som i juni skal gi Russland glans og prestisje.

Skripals informasjon til britene skal ha avslørt så mange som 300 russiske spioner. Det kan derfor finnes mange som har motiv for hevn.

På 1990-tallet var det dårlig kontroll med russiske våpenlagre. Mye ble stjålet og solgt på svartebørs, inkludert nervegasser.

De vestlige argumentene

Indisier, argumenter og teorier for at Russland står bak:

Nervegifter av novitsjok-klassen er så kraftige at dette sannsynligvis må ha vært håndtert av profesjonelle som har erfaring med kjemiske våpen.

Britiske og amerikanske myndigheter er skeptiske til at uavhengige aktører kunne fått tak i nervegiften uten godkjenning fra russiske myndigheter.

Metoden med å smøre stoffet på et dørhåndtak er ifølge eksperter uhyre komplisert og krever høy kompetanse.

Signaleffekten av angrepet er at hvis du hopper av til Vesten eller forråder Russland, er du aldri trygg. Russiske myndigheter har uttalt at forrædere som lever i utlandet, risikerer livet. I 2006 vedtok nasjonalforsamlingen at presidenten kan utøve makt mot motstandere i utlandet.

Selv om Russland avviser det, ble novitsjok-nervegiftene etter alt å dømme utviklet i Sovjetunionen.

Russland har tidligere ikke veket unna giftangrep utenlands og er blant annet mistenkt for drapet på Alexander Litvinenko i 2006 – også dét i Storbritannia.

Britiske myndigheter sier utpekingen av Russland bygger på etterretningsinformasjon utover den tekniske granskningen av åstedet.

Hvis målet var å drepe eksspionen, ville det ha vært mer effektivt å skyte ham eller iscenesette en ulykke. Ved å bruke en sovjetiskprodusert nervegass, ville man forstå at russerne sto bak, selv om myndighetene benekter det. Signalet er at ingen er trygge uansett hvor de er.

Alexander Zemlianitsjenko / AP / NTB scanpix

– Grotesk provokasjon

På en sikkerhetskonferanse i Moskva onsdag morgen beskyldte Sergej Narysjkin, sjefen for Russlands etterretningstjeneste utenlands (SVR), britene for å stå bak, ifølge referatet fra nyhetsbyrået Tass.

– Med tanke på Skripal-saken, en grotesk provokasjon fra britisk og amerikansk etterretning, har enkelte land i Europa det ikke travelt med å følge etter London og Washington, men foretrekker å undersøke situasjonen nærmere først, sa SVR-sjefen.

Narysjkin mener angrepet er en del av en kampanje fra USA for å sverte Russland.

– Burde man ikke ha bevis?

Uttalelsen fra britenes militære forskere tirsdag har bidratt til noe tvil også blant allierte av britene. Viseformann Armin Laschet i det tyske regjeringspartiet CDU tvitret om saken:

– Når man tvinger alle Nato-land til solidaritet, burde man da ikke ha sikre bevis, spør Laschet og sier dette ikke er slik han i sitt folkerettsstudium lærte at man skal håndtere andre stater.

Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. https://t.co/kqMSS2qkhi — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 3, 2018

Møte i OPCW

Russland har hele tiden benektet å stå bak forgiftningen og ba 29. mars Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) innkalle til møte om saken. Inspektører fra organisasjonen har vært på åstedet i Storbritannia. Møtet ble holdt bak lukkede dører i Haag onsdag. EU publiserte imidlertid en uttalelse der Unionen fastholder at Russland «høyst sannsynlig» står bak og andre forklaringer er «lite troverdige». EU refset også russerne for en «flom av insinuasjoner» i saken.

Julia Skripal er på bedringens vei og kan snakke. Faren Sergej ligger fortsatt i koma, og tilstanden er kritisk, men stabil.