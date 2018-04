Russlands etterretningssjef beskylder britene og amerikanerne for giftangrepet

Britenes militære kjemikere klarer ikke å fastslå at giften i angrepet mot eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia, kom fra Russland. Uttalelsen tirsdag ettermiddag fra Gary Aitkenhead, sjefen for det militære laboratoriet, skapte uro blant britenes allierte. Russland og vestlige land har etter angrepet 4. mars utvist over 150 diplomater på hver side.

– Grotesk provokasjon

På en sikkerhetskonferanse i Moskva onsdag morgen beskyldte Sergej Narysjkin, sjefen for Russlands etterretningstjeneste utenlands (SVR), britene for å stå bak, ifølge referatet fra nyhetsbyrået Tass.

– Med tanke på Skripal-saken, en grotesk provokasjon fra britisk og amerikansk etterretning, har enkelte land i Europa det ikke travelt med å følge etter London og Washington, men foretrekker å sjekke ut situasjonen først, sa SVR-sjefen.

Narysjkin mener angrepet er en del av en kampanje fra USA for å sverte Russland.

– Burde man ikke ha bevis?

Uttalelsen fra britenes militære forskere tirsdag har bidratt til noe tvil også blant allierte av britene. Viseformann Armin Laschet i det tyske regjeringspartiet CDU tvitret om saken:

– Når man tvinger alle Nato-land til solidaritet, burde man da ikke ha sikre bevis, spør Laschet og sier dette ikke er slik han i sitt folkerettsstudium lærte at man skal håndtere andre stater.

Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. https://t.co/kqMSS2qkhi — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 3, 2018

Møte i OPCW

Russland har hele tiden benektet å stå bak forgiftningen og ba 29. mars Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) innkalle til møte om saken. Inspektører fra organisasjonen har vært på åstedet i Storbritannia. Møtet holdes bak lukkede dører i Haag onsdag.

Gifttypen som ble brukt, er av en klasse som kalles novitsjok og som skal ha blitt utviklet i Sovjetunionen. Russerne nekter imidlertid for at dette har funnet sted i Sovjet eller Russland.

Julia Skripal er på bedringens vei og kan snakke. Faren Sergej ligger fortsatt i koma, og tilstanden er kritisk, men stabil.