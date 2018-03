Advokater for helsedepartementet, som har ansvar for tenåringer som sitter i føderal varetekt, sier departementet har som grunnregel å nekte å legge til rette for abort.

Men dommeren stanser nå regjeringen fra å «blande seg inn i eller hindre» disse gravide tenåringene tilgang til abort eller rådgiving.

– Trump-administrasjonens hjerteløse politikk om å nekte unge innvandrerkvinner i føderal varetekt adgang til abort er åpenlyst maktmisbruk, sier Birgitte Amiri i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU. Det er denne organisasjonen som representerer jentene.

– Med dagens avgjørelse er vi et skritt nærmere å få stanset denne ekstreme politikken en gang for alle, og sikre rettferdighet for alle disse unge kvinnene, sier hun.

Den amerikanske regjeringen kan fortsatt anke avgjørelsen.