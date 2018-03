USA-ekspert: – Ligner for første gang en sosial bevegelse

Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og USA-kjenner Hilmar Mjelde mener protestene for første gang begynner å ligne på en sosial bevegelse.

Over en halv million mennesker samlet seg i Washington og andre byer i USA lørdag for å demonstrere for strengere våpenkontroll. «March for Our Lives» var organisert at skoleelever, og protestbevegelsen #Neveragain planlegger allerede flere markeringer.

– Det er et organisert og vedvarende forsøk på å endre våpenlovene. Det ser ut til at man kan ha nådd en såkalt kritisk masse, altså et visst nivå av offentlig engasjement og press, som kan føre til at noe skjer med lovverket på delstatsplan, sier Mjelde.

JONATHAN ERNST

Også Minerva-skribent og USA-ekspert Jan Arild Snoen mener skytingen i Florida har utløst en større reaksjon enn tidligere.

– Det kan komme av at det er ungdommene selv som står frem som ledere og talspersoner for protestene. Det har en stor følelsesmessig effekt, forklarer han.

Vårin Alme, kommentator for nettstedet Amerikanspolitikk.no, peker på at sorg for første gang blir brukt som politisk virkemiddel i våpendebatten.

– Trenden vi har sett etter tidligere hendelser som dette, er at oppmerksomheten raskt vender seg til andre ting. Særlig pleier det å være et mantra at sorgen etter episoder som dette ikke skal brukes politisk. Denne gangen ser vi noe annet. Oppmerksomheten har ikke forsvunnet fra saken, snarere tvert imot, sier hun.

PATRICK T. FALLON / X03007

Fakta: March for Our Lives Lørdagens «March for Our Lives» var en landsomfattende protestaksjon arrangert av elever, som overlevde skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i midten av februar. 17 mennesker, hvorav 14 elever, ble drept da Nikolas Cruz åpnet ild mot den videregående skolen i Florida på Valentindagen. Skolemassakren føyde seg inn i en lang rekke massakrer ved amerikanske skoler. Men reaksjonene som fulgte i kjølvannet av den, har vært de sterkeste USA har sett på lenge, og det har gitt mange håp om at det kan være mulig å påvirke politikere både i Kongressen og på delstatsnivå til å faktisk gjøre noe. Demonstrasjonen er trolig en av de største i USAs historie.

Tror ikke på store endringer i våpenlovene

Selv om de tre USA-ekspertene mener protestviljen er større enn etter tidligere skytetragedier, tror de ikke at demonstrasjonene vil føre til endringene i våpenlovene med det første.

– Om det vil føre til endringer på kort sikt, er nok ikke sannsynlig. Men det kan få innvirkning på høstens mellomvalg – som videre vil kunne påvirke våpenlovene, sier Vårin Alme.

Hilmar Mjelde forklarer at delstatslover er blitt endret både etter Sandy Hook-massakren i 2012 og etter skoleskytingen i Florida i februar, men tror ikke det vil komme nye nasjonale våpenlover.

– USAs politiske system er designet for å bremse stemningsbølger som denne. Enhver ny lov forutsetter en koalisjon av interne og eksterne aktører. Men den nødvendige interne koalisjonen av politikere i Kongressen finnes ikke, sier han.

Jan Arild Snoen tror det store engasjementet vil kunne føre til mindre lovendringer, men at store innstramminger vil være vanskelige å få gjennomført.

– Det vil trolig komme et forbud mot bump stocks. Og det kan se ut til at det går i retning av høyere aldersgrense for å få kjøpe halvautmoatvåpen. Men dette er ikke tiltak som vil ha veldig stor effekt, sier Jan Arild Snoen.

Bump stocks er tilbehør til halvautomatiske våpen som gjør at det skyter som et helautomatisk våpen.

José Luis Magana / TT / NTB scanpix

– Må sørge for lederskap

Protestbevegelsens politiske påvirkning vil avhenge av det som skjer fremover, mener Mjelde. Perioden etter skoleskytingen i Florida har vært begivenhetsrik, men det vil snart komme roligere uker og måneder.

– Noen må da sørge for lederskap, identitetsbygging og koordinering blant ungdommene. Ellers vil engasjementet vi så lørdag falme, sier han.

Postdoktoren tror mobiliseringen etter skytingen i Parkland vil føre til enda skarpere fronter i våpendebatten.

– Våpenmotstanderne viser nå noe av det engasjementet som kun våpentilhengerne har hatt hittil. Men våpentilhengerne lar seg ikke affisere av dette. NRA er våpentilhengernes nødbrems, og eksisterer nettopp for øyeblikk som dette.