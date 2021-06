Ny statsminister kalles terrorist. Dødstruslene hagler. Skifte av regjering setter Israel på kokepunktet.

Søndag kan Israel få ny regjering. Mange bruker svært spesielle metoder for at det ikke skal skje.

Naftali Bennett blir Israels neste statsminister hvis den nye koalisjonen overlever et tillitsvotum i parlamentet på søndag. Foto: MENAHEM KAHANA, AFP/NTB

10. juni 2021 15:46 Sist oppdatert 23 minutter siden

Leder for sikkerhetstjenesten Shin Bet i Israel gjorde sist helg noe svært uvanlig. Hets og hatytringer i sosiale medier var nådd et så farlig nivå at Nadav Argaman advarte mot risikoen for at det kan utløse politisk vold.

Han fortalte at det nylig er identifisert en kraftig radikalisering i debatten.