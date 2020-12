Han spådde at Stockholm ville oppnå flokkimmunitet i mai. Nå advarer den svenske professoren mot skråsikkerhet.

Den svenske matematikkprofessoren ble en toneangivende stemme i den svenske koronadebatten. Nå mener han at den har utviklet seg til en skyttergravskrig.

Matematikkprofessor Tom Britton sier at han tok feil da han lagde prognosen for smittespredning i april. Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska Dagbladet

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

Nær 7000 mennesker har dødd av og med koronaviruset i Sverige. De siste to ukene av november ble det meldt i snitt 30 nye dødsfall hver dag. Onsdag ble det rapportert om 174 nye.

Smittespredningen har økt kraftig og det er en bratt stigning i tallet på pasienter som trenger intensivbehandling.

Ifølge Folkhälsomyndighetens egen modell er det ikke over. De anslår at smittespredningen vil nå toppen i midten av desember.

Den samme etaten trodde at Sverige ville slippe en stor andre smittebølge siden landet ble så hardt rammet i vår, og lempet på koronatiltakene så sent som i oktober.

Men den andre bølgen kom med full tyngde. Derfor pågår det nå en intens debatt mellom ulike eksperter om hvorfor det er blitt slik og om hvem som vet best.

Virologen Fredrik Elgh er en av dem som har kritisert Sveriges strategi. Også epidemiologen Tove Fall er med i debatten på Twitter.

Tok helt feil

Matematikkprofessoren Tom Britton er en av dem som har deltatt i debatten. Hans fagfelt er å lage modeller for spredning av smittsomme sykdommer.

I midten av april fikk han mye oppmerksomhet både i inn- og utland for en prognose han lagde. Han anslo at en så stor andel av Stockholms befolkning var smittet at de ville oppnå flokkimmunitet i midten av mai.

Alt i slutten at april beregnet han at 30 prosent av stockholmerne var smittet og at det snart ville gjelde halvparten. Det stemte ikke.

Nå angrer han på at han gjorde utregningen.

– Det var to grunner til at prognosen ble feil, sier Britton.

– Covid-19 har mye mer ujevn spredning enn influensa. Den sprer seg i klynger. Derfor ble færre smittet. Dessuten hadde jeg ikke trodd at effekten av smitteverntiltakene ville bli så stor. Det var også en effekt av sesongen. Flere folk var utendørs, sier Britton.

Tom Britton er ekspert på statistikk og modeller for smittespredning. Men modellen han lagde i vår passet ikke for det nye koronaviruset. Det oppførte seg annerledes enn influensa. Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska Dagbladet

Fakta Hva er flokkimmunitet? Dette begrepet brukes når en stor nok del av befolkningen er immune mot en smittsom sykdom. Det gjør at smittespredningen stopper opp. Denne effekten kan enten oppnås hvis mange nok har hatt sykdommen og har antistoffer mot den. Det kan også oppnås ved vaksinering. I koronadebatten har svenske helsemyndigheter blitt anklaget for å bygge sin strategi på at de vil la viruset spre seg i samfunnet samtidig som man beskytter sårbare grupper. Folkhälsomyndigheten har avvist at det har vært en del av strategien. Matematikkprofessor Tom Britton sa i april at man ville oppnå flokkimmunitet dersom 40 prosent av befolkningen hadde hatt viruset. Fremdeles er det knyttet usikkerhet rundt hvor lenge man er immune etter covid-19. Antistoff-tester tyder på at under 30 prosent av Stockholms befolkning har hatt sykdommen. Vis mer

– Skyttergravskrig

Modellen hans, som ble omtalt bredt både i Sverige og internasjonalt, traff ikke med virkeligheten. Til Svenska Dagbladet har han sagt at prognosen hans kan ha ført til at en del svensker senket guarden litt for mye i sommer.

Professoren har imidlertid fått skryt av kommentator Lisa Magnusson i Dagens Nyheter fordi han har innrømmet feil. Hun skriver at den svenske koronadebatten har vært preget av skråsikkerhet.

Tom Britton er også bekymret for at koronadebatten skal utvikle seg til en skyttergravskrig mellom ekspertene. Han mener man må høre på mer enn én ekspert.

Statsepidemiolog Anders Tegnell er både omstridt og beundret. Foto: Ali Lorestani, TT/NTB

Fullt på Black Friday

Ifølge Britton har det blitt to leire i Sverige: på den ene siden en gruppe med eksperter, kalt «De 22», som har kommet med beinhard kritikk av statsepidemiolog Anders Tegnell. På den andre siden Tegnell, som tilsynelatende ikke er villig til å endre kurs.

– Det går prestisje i det når det er så sterke motsetninger. Jeg mener ikke at Folkhälsomyndigheten har tatt helt feil. De har også gjort mange bra ting. Men jeg synes de bør være villige til å endre seg, sier Britton til Aftenposten.

Han nevner for eksempel diskusjonen rundt munnbind.

– I stedet for å avvise bruk av munnbind, kunne de sagt: Bær gjerne munnbind, men glem ikke å holde fysisk avstand.

Den svenske regjeringen har iverksatt kraftigere tiltak nå enn i vår. Blant annet kan ikke mer enn åtte personer møtes på offentlig sted. Men blant annet politiet skulle gjerne sett at folk var enda flinkere til å holde seg fra hverandre. På Black Friday postet politiet i Stockholm bilde av en handlegate med fullt av folk.

Britton mener det er riktig at det er satt i verk litt sterkere tiltak nå i høst og tror også at det ville vært en fordel om de hadde kommet før man så økningen i sykehusinnleggelser.

– Synes du at Sverige burde ha satt i verk sterkere tiltak også i vår?

– Det er lett å være etterpåklok, så jeg vet ikke sikkert. Men med fasiten i hånden, burde vi reagert raskere. Folkhälsomyndigheten trodde jo først at det ikke ville bli så stor smittespredning, sier Britton.

Alt 6. mars skrev han til statsepidemiolog Anders Tegnell om at det ville bli stor smittespredning i Sverige, ifølge e-poster som Dagens Nyheter har fått innsyn i.

Les også For de «svorske» på grensen handler det ikke om billig bacon og snus. – Noen føler seg som spedalske. Folk har grått til oss i telefonen.

– Hva mener du er årsaken til at Sverige skiller seg slik ut fra de andre nordiske landene, også nå i høst?

– Jeg tror at smittespredningen ville vært større i Sverige enn i Norge selv om vi hadde gjort det samme. Stockholm, som var hardest rammet i vår, er mye større enn Oslo. Vi hadde også stor smitte i innvandrertette områder. Men i tillegg var vi ikke like gode på å forebygge gjennom tiltak.

Han mener tiltakene som er satt inn nå er bra.

– Spørsmålet er om det er nok for å vende kurven. Det tør jeg ikke si. Men det finnes tegn på at smittespredningen ikke øker like mye som før, sier Britton.

I april var Svenska Dagbladet på Tom Brittons kontor der han regnet ut modeller for smittespredning. Men flere av forutsetningene viste seg å ikke stemme. Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska Dagbladet

Slik brukes modellene

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier at det er komplisert å lage modeller for smittespredning.

– Men det er enda mer komplisert å bruke dem riktig. Modellene bygger på forutsetninger om hvilke tiltak som gjelder og hvor effektive de er. Prognoser må derfor ses i lys av disse forutsetningene, skriver han i en e-post.

Han skriver at modellene ikke svarer på spørsmålet «Hvordan vil det gå med epidemien?», men «Hvordan vil det gå med epidemien hvis de gjeldende tiltakene har den virkningen vi tror».

Han mener derfor ikke at det er riktig å snakk om modellene «slår til». De er et verktøy for å se på «en mulig utvikling under visse forutsetninger sånn at vi eventuelt kan endre på tiltakene», skriver han.