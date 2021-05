Boris Johnson var en populær London-ordfører. Nå vil mannen til høyre bli byens neste borgermester.

LONDON (Aftenposten): Boris Johnson har vært Londons mest berømte ordfører. Og den mest klovnete. Men torsdagens valg vil overgå det meste.

Boris Johnson var en populær London-ordfører. Og til tider full av klovnerier og kreative utspill. Men denne ukens ordførervalg overgår det meste. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB

Rett ved London Bridge troner The London City Hall. Siden 2000 har byens ordførere holdt til her. På torsdag får vi vite hvem som skal flytte inn de neste fire årene.

Valg av London-ordfører har alltid vært et utstillingsvindu for partienes politikk. I år ligner det mer et politisk karneval.

Rett ved London bridge ligger hovedkvarteret til Londons borgermester, London City Hall. Foto: Sang Tan, AP /NTB

Supertorsdagen

Ett år på overtid skal London torsdag velge ny borgermester. 6 millioner londonere er stemmeberettiget.

Valget skulle egentlig vært holdt i fjor, men på grunn av covid-situasjonen og et nedstengt London blir valget først nå.

Det sammenfaller med det som kalles «supertorsdag». Samme dag er det nemlig valg i Skottland, en rekke lokalvalg over hele Storbritannia og altså ordførervalg i London.

Londons nåværende ordfører, Sadiq Khan, har gjort en helt grei jobb, men mangler Boris Johnsons karisma. Foto: Stefan Rousseau, AP/ NTB

I dag er det Labour-politikeren Sadiq Khan som styrer London. Han overtok jobben fra Boris Johnson i 2017.

Khan leder på meningsmålingene. Han har en oppslutning på 41 prosent. Hans konservative utfordrer, Shaun Bailey, har en oppslutning på 28 prosent.

Så følger et «fargerikt» fellesskap av en rekke mer eller mindre kjente og seriøse kandidater.

Hele 20 kandidater stiller. De fleste har ingen hørt om. Mange er kontroversielle, omstridte og er mest opptatt av å promotere seg selv og egen karriere.

Blant kandidatene er også to populære Youtubere, Max Fosh and Niko Omilana, med tusenvis av følgere. Nå prøver de å konvertere «likes» til «stemmer».

Londonerne i villrede

I Londons gater har ordførervalget kommet litt i skyggen av gjenåpning og et tøft korona-år. Og de færreste har peiling på hvem de 20 kandidatene er.

Ricky Da Silva og moren Story har ikke bestemt seg for hvem de vil stemme på. – Khan har ikke gjort noen store blemmer, men skaper heller ingen begeistring, sier Story. – Jeg vil trolig stemme på Liberaldemokratenes kvinnelig kandidat, sier sønnen Ricky. Foto: Paal Audestad

– Jeg synes Sadiq Khan har gjort det helt greit. Eller for å si det sånn: Han har ikke gjort noen tabber. «Nothing is broken», sier Story De Silva.

Og for mange har det vært tilstrekkelig dette tøffe året. Men nå tror både hun og sønnen Ricky at London trenger nye og friske koster.

– Men når jeg ser på listen over kandidatene, er det ikke mange seriøse utfordrere. For meg må det være noen fra de etablerte partiene. Og gjerne en liberaler, sier Ricky.

– La oss få spiriten tilbake

Mens det etablerte London får den berømte «stiff upper lip» med tanken på enkelte av kandidatene, jubler det unge, hippe London.

Baste Nate H. representerer det unge, hippe Øst-London og kommer til å stemme på en av kandidatene som ikke representerer de etablerte partiene. Foto: Paal Audestad

Bate Nate H. er en av dem. Hiphop artist og influenser fra Øst-London. Og en som blir hørt og lyttet til for sitt sosiale engasjement.

– Mulig det er mange ukjente poliktere, men for meg blir jeg mer inspirert til å stemme når kandidatene speiler London slik byen er, sier han til Aftenposten.

Han lar seg ikke skremme av ukjente kandidater.

– Mangfold er alltid bra. Og det denne byen trenger er noen som kan gi den mer energi. London trenger forbilder som er positive og optimistiske, sier Bate Nate H.

Fakta Hvem leder racet Sittende ordfører: Sadiq Khan, Labour: 41 % Utfordrerne: Shaun Bailey, De konservative: 28 % Luisa Porritt, Liberaldemokratene: 8 % Sian Berry, De grønne: 6 % Niko Omilana, Uavhengig: 5 % Farah London, Uavhengig: 2 % Brian Rose, Uavhengig: 2 % Count Binface: 1 % Peter Gammons, UKIP: 1 % Laurence Fox, Reclaim Party (tidligere brexit-partiet): 1 % Vis mer

Det verste valget noensinne

Men ikke alle deler rapperens optimisme.

«Årets valg blitt en pinlighet», skriver Nick Tyrone i Spectator, et konservativt ukemagasin. Tyrone er en uavhengig skribent som også skriver for sosialdemokratiske magasiner og aviser som Independent og New Statesmen.

Og det er her Count Binface – eller Jarl Søppelkasse – dukker opp. Et krigersk romvesen.

Men Count Binface er også en ekte kandidat, en komiker med navn Jon Harvey. Han har også tidligere stilt i valg mot Boris Johnson, mot Theresa May i 2017 og mot Margaret Thatcher i 1987. Da under navnet Lord Buckethead.

Fakta Borgermesteren i London Vervet er relativt nytt og ble opprettet etter en folkeavstemning i Stor-London i 1999. 72 prosent stemte for. Året etter fikk London sin første direkte valgte borgermester. Tidligere borgermestre: Ken Livingstone, Labour. Fra 2000–2008 (i første periode var han uavhengig, den neste som Labour-kandidat) Boris Johnson, Konservative, 2008–2016. Sadiq Khan, Labour, fra 2016. Vis mer

fullskjerm neste Men Count Binface er egentlig en komiker med navn Jon Harvey. Han har også tidligere stilt i valg - mot både Boris Johnson, Theresa May og mot Margaret Thatcher. 1 av 2 Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/ NTB

Mens de andre kandidatene hovedsakelig er opptatt av økonomi og kriminalitet, er Count Binface opptatt av å bedre Londons infrastruktur og at London må bli medlem av EU.

Dessuten har han mange med seg i at croissanter i butikkene bør ha en makspris på 1 pund (12 kroner). Og dersom valgkampkassen går med overskudd, lover han at alle pengene skal gå til organisasjonen for London hjemløse, Shelter.

«Under normale omstendigheter, og i normale tider, ville en slik tullekandidat fått lite oppmerksomhet, men ordførervalget i London 2021 er ikke noe gjennomsnittlig valg. Det ligger dessverre an til å bli det verste valget vi har opplevd i vårt liberale demokrati», skriver Nick Tyrone.

Men han legger til: Binface er faktisk en av de bedre kandidatene.

«Ikke le, men jeg vurderer faktisk å stemme på ham 6. mai. Både fordi han har noen fornuftige løsninger, men mest fordi det vil sende et signal om nå må partiene skjerpe seg og ta valget av London-ordfører seriøst. Ellers må vi vurdere å legge ned dette London-kontoret og erkjenne at en egen London-ordfører ikke er noen god idé».

Boris representerte storhetstiden

De konservative drømmer seg tilbake til tiden da Boris Johnson styrte London. Han var en populær ordfører, godt hjulpet av euforien rundt OL i London.

Johnson gjorde også mye for å begrense trafikken inn til London, bygget ut sykkelveier og investerte millioner i å ruste opp kollektivtrafikken.

Og så solte han seg i glansen av OL i London i 2012 og bidro så godt kan kunne med sine ablegøyer.