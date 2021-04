Nye demonstrasjoner i Minneapolis

Tirsdag kveld var det nye demonstrasjoner i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center etter at 20-åringen Daunte Wright søndag ble skutt og drept av politiet.

For tredje dag på rad var det demonstrasjoner i Brooklyn Center, Minneapolis-forstaden der en svart 20-åring ble skutt og drept i forbindelse med en trafikkontroll. Foto: LEAH MILLIS, REUTERS/NTB

NTB-AP

10 minutter siden

Mer enn 1.000 personer samlet seg til nye demonstrasjoner utenfor politistasjonen tirsdag kveld. Der er sikkerheten kraftig styrket, med sperringer i betong, politi i opprørsutstyr og soldater fra nasjonalgarden.

Wright ble skutt i forbindelse med at politiet stanset ham under en trafikkontroll.

Politiet har styrket sikkerheten ved politistasjonen i Brooklyn Center. Myndighetene har innført portforbud etter klokka 22 både i Brooklyn Center, Minneapolis og St. Paul. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Hendelsen har på ny satt sinnene i kok i Minneapolis, som fra før var preget av den pågående George Floyd-saken, og har også vekket sterke reaksjoner ellers i USA. Kun timer etter skytingen brøt det ut kraftige protester, og det kom til sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Betjent Kim Potter og politisjef Tim Gannon kunngjorde tirsdag at de trekker seg etter skytingen. Gannon har tidligere sagt at han trodde Potter ved et uhell trakk tjenestevåpenet i stedet for en elektrosjokkpistol.

Det kan allerede onsdag bli klart om det reises tiltale mot betjent Kim Potter.

Det er innført portforbud fra klokka 22 i Brooklyn Center, Minneapolis og i nabobyen St. Paul.