Han var Trumps viktigste støttespiller. Nå sier McConnell at «presidenten fremprovoserte vold».

Da Senatet diskuterte riksrettssaken mot Donald Trump, sa presidentens viktigste støttespiller at presidenten og andre «mektige mennesker» oppfordret til stormingen av senatet.

Mitch McConnell snakker ut, og gir Donald Trump ansvaret for angrepet på Kongressen. Foto: Kevin Dietsch, Pool UPI/AP/NTB

19. jan. 2021 19:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Forrige gang Senatet var samlet, hadde vi akkurat tatt tilbake Capitol fra voldelige kriminelle som forsøkte å hindre kongressen i å gjøre sin plikt. Mobben var matet med løgner. Presidenten og andre mektige mennesker provoserte dem, sa Mitch McConnell.

I forrige uke vedtok Representantenes hus å stille president Donald Trump for riksrett. Dagen før Trumps avgang som president diskuterte Senatet hvordan de skal behandle saken.

Første gang Trump ble stilt for riksrett var Mitch McConnell republikanernes flertallsleder i Senatet. Han brukte makten sin til å hindre at det ble ført vitner. Bare én republikaner nektet å bøye seg for McConnells partipisk.

Derfor er det oppsiktsvekkende at senatoren fra Kentucky nå går så langt i å legge skylden for kuppforsøket på Trump. Opptøyene ble utløst av at Donald Trump nekter å bøye seg for at han tapte valget og at samtlige 50 stater har godtatt opptellingen.

Etter valget 3. november sa McConnell gang på gang at presidenten hadde rett til å få prøvet valgresultatet i domsstolene. Først 15. desember innrømmet han nederlaget. Siden har presidenten rettet skytset mot sin tidligere våpendrager.

McConnell sa i talen sin at Joe Biden vant valget, men at ikke noen av partiene fikk så stort flertall at de kan påberope seg et kraftfullt mandat. Derfor må begge partier forsøke å samarbeide om en politikk for hele USA.

Cruz satt med klubben

Mens McConnell talte, var det Texas-senator Ted Cruz som styrte debatten. McConnell nevnte ikke navn da han snakket om «andre mektige mennesker». Det er lett å tenke seg at Cruz hadde grunn til å føle seg truffet.

Cruz var en av senatorene som frontet forsøket på å avvise valgresultatet. Flere demokratiske senatorer har tatt til orde for å fjerne ham fra Senatet.

Chuck Schumer vil fradømme Trump muligheten for å stille til valg i 2024. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

Uklart om riksrett

McConnell har tidligere sagt at han vil høre argumentene for å dømme Trump. Han vil ikke si noe om hvordan han vil stemme. Senatet er domstol i riksrettssaken. To tredjedeler av senatorene må stemme for at presidenten er skyldig.

Det betyr at 17 av de 50 republikanske senatorene må stemme mot en ekspresident fra eget parti.

At McConnell nå er såpass klar i spørsmålet om Trumps rolle, kan være et varsel om at han og flere andre vil stemme for en fellende dom.

McConnell har bare dager igjen som flertallsleder. Partiet hans tapte begge senatsvalgene i Georgia 5. januar. Når de to nye demokratene tas i ed, blir det 50 senatorer fra hvert parti. Visepresident Kamala Harris sitter da med den avgjørende stemmen.

New Yorks senator Chuck Schumer overtar som flertallsleder. I tirsdagens åpningsdebatt sa han at Donald Trump er en trussel mot det amerikanske demokratiet, enten han sitter i Det hvite hus eller har flyttet ut.

Derfor vil Schumer ha en dom mot Trump, med en tilføyelse om at han ikke lenger kan velges til politiske verv.