Netanyahus parti holder stand, men valgdagsmålingene viser ingen klar vinner

Benjamin Netanyahus Likud-parti ligger an til å bli størst etter valget i Israel, men valgdagsmålingene viser at flertallet kan glippe for ham.

Benjamin Netanyahus tilhengere jubler og vifter med partiflagg etter at det ble klart at Likud igjen er største parti. Men Netanyahu og hans allierte ligger ikke an til flertall. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

NTB

23. mars 2021 22:16 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge tre valgdagsmålinger får Likud mellom 31 og 33 mandater i nasjonalforsamlingen som til sammen har 120 seter. Det er langt flere enn hans nærmeste rival, sentrumspartiet Yesh Atid, som får fra 16 til 18 mandater.

Ifølge Haaretz kan Netanyahu sammen med sine religiøse og nasjonalistiske allierte få 53–54 mandater, mens opposisjonen på sin side ligger an til 59 mandater. Det trengs 61 for flertall.

Naftali Bennetts Yamina-parti ligger an til sju eller åtte mandater og havner dermed på vippen.

Kan støtte motstanderne

Bennett, som deler Netanyahus harde nasjonalistiske ideologi, er en tidligere alliert av Netanyahu, men har i dag et anstrengt forhold til ham. Han har sagt at han kan gå inn i en allianse med Netanyahus motstandere, såfremt han får bli statsminister.

Valgdagsmålinger i Israel er notorisk upålitelige, og det kan ta tid før det endelige resultatet er klart.

Men det ser igjen ut til at det kan ligge an til flere uker med forhandlinger, på samme måte som etter de forrige tre valgene de siste to årene. Lykkes ikke forhandlingene, kan det i siste instans gå mot et femte valg.

Pandemi

Bortsett fra pandemien, var valgkampen var denne gang relativt fri for tunge saker. Fokuset lå mer på Netanyahus person og om han burde få lov å fortsette å styre.

Mens han ved de tre foregående valgene hadde en klar motstander, sto han denne gang overfor en lederløs og mangslungen opposisjon, som blant annet inkluderer den arabiske felleslisten og har lite til felles utover å ønske ham bort.

Netanyahu la i valgkampen stor vekt på den vellykkede vaksineringskampanjen som har ført til at ingen andre land har vaksinert en så stor del av sin befolkningen mot koronaviruset.

Dermed ligger landet an til å åpnes etter den lengste nedstengningen som noe annet land har måttet gjennomgå.

Tiltalt for korrupsjon

Men opposisjonen kritiserer ham likevel for andre deler av koronapolitikken, blant annet at han så gjennom fingrene med at de ultraortodokse jødene ikke ville respektere restriksjonene, noe som har bidratt til det høye smittenivået.

Opposisjonen peker også på korrupsjonstiltalen som de mener gjør ham uegnet til å styre landet. Han er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser i en serie skandaler som han selv kaller en heksejakt, og det har vært store demonstrasjoner utenfor boligen hans hver helg i flere måneder.

Frammøtet tyder på at mange er gått lei etter fire valg på to år. Kun 51,5 prosent av de stemmeberettigede hadde avlagt stemme klokka 18, et fall på rundt 5 prosentpoeng fra forrige valg.