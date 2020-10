De har plassert en million mennesker i arbeidsleirer. Nå har Kina fått en plass i FNs menneskerettighetsråd.

Det kan føre til at Kina forhindrer gransking av egne overgrep, mener menneskerettighetsorganisasjoner.

9 minutter siden

Minst 380 interneringsleirer er bygget i Xinjiang-regionen i Kina siden 2017. Det er 100 flere enn hva som er tidligere kjent.

Over en million mennesker er plassert her og utsettes blant annet for tvangsarbeid. Kinesiske myndigheter anklages også for å tvangssterilisere uigurer og andre minoritetsgrupper.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn