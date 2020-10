Nattens debatt ble kalt Trumps siste sjanse. Den ble helt annerledes enn sist.

NEW YORK/MIAMI (Aftenposten): Ekspertkorpset mener Donald Trump gjorde en bedre figur enn under den første debatten. Her er det viktigste å ta med seg.

23. okt. 2020 05:00 Sist oppdatert nå nettopp

Den første debatten ble ikke den oppturen Donald Trump trengte. Den andre ble avlyst etter at presidenten trakk seg.

Mye sto derfor på spill for Trump i nattens duell. Den var hans siste mulighet til å gå i strupen på Joe Biden foran et stort TV-publikum før valgdagen 3. november.