Thailand opphever demonstrasjonsforbud

I Thailand har regjeringen opphevet en hastebestemmelse for å forby de daglige demonstrasjonene hvor det framsettes krav om demokrati og reform av monarkiet.

Demokratiforkjempere viser hilsen med tre fingre i været. Hilsenen er et symbol på tre sentrale krav om reformer. Foto: AP Photo/Sakchai Lalit/NTB

Protestene, som har utspring i studentmiljøer, har pågått siden midten av juli. Demonstrantene krever at statsminister Prayut Chan-O-Chas må gå av, og at grunnloven fra 2017 må skrives om.

Det har også oppstått krav i deler av protestbevegelsen om å reformere det mektige og særdeles velstående monarkiet, hvis innflytelse gjennomsyrer alle områder av det thailandske samfunn.

Forrige uke innførte regjeringen et forbud mot ansamling av mer enn fire personer, med henvisning til en nødparagraf. Det skjedde etter at demonstranter viste en trefingerhilsen til en kongelig bilkortesje. Hilsenen med tre fingre i været er blitt et symbol i protestene for tre sentrale krav til reformer, og dette ble ansett som en uhørt handling overfor kongefamilien.

Hasteforbudet var likevel ikke til hinder for at titusenvis av demonstranter samlet seg daglig i store veikryss i Bangkok.

Statsministeren – en tidligere militærsjef som var sentral i kuppet i 2014 – antydet onsdag at han var innstilt på å opphevet forbudet for å senke spenningen.

– Landet må trå tilbake fra kanten av den glatte skråningen hvor man lett kan gli over i kaos, sa Prayut i en TV-tale.

Torsdag sendte regjeringen ut en kunngjøring om at krisetiltakene er trukket tilbake fordi den politiske situasjonen i landet er blitt bedre.