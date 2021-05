4000 nye registrerte døde i India. Men det virkelige tallet er trolig mye, mye høyere.

For første gang er det registrert over 4000 døde på ett døgn i India. Men det virkelige tallet kan være fem til ti ganger så høyt, tror eksperter.

Levningene til nok et koronaoffer trilles ut til det provisoriske utendørskrematoriet i New Delhi i India torsdag 6. mai. Foto: Ishant Chauhan / AP / NTB

4187 nye døde, melder myndighetene i India lørdag. Offisielt er det nå registrert nesten 240.000 koronadøde og 22 millioner smittede.

Indias statsminister Narendra Modi er kommet under stadig sterkere press for å innføre en streng, landsomfattende nedstengning, trass i de økonomiske vanskene det ville føre med seg.

Helseeksperter, opposisjonsledere og høyesterettsdommere er samstemt i kravet om nasjonale restriksjoner. De sier lappverket av lokale tiltak ikke er nok til å bremse utbruddene.

Situasjonen er blitt så ille at selv kjøpmenn som vet at deres virksomheter vil rammes, nå ber om full nedstengning. Heller ikke de ser noen annen løsning.

– Bare hvis helsen vår er god, kan vi tjene penger, sier Aruna Ramjee, som eier en blomsterbutikk i Bengaluru.

Lange køer ved krematoriene

Nye virusvarianter og et feilslått gjenåpningsforsøk får skylden for smitteoppblomstringen som tiltok i februar. Smittekurven har nå begynt å flate ut i storbyer som New Delhi og Mumbai.

Men viruset sprer seg fortsatt raskt i Sør-India, nordøst i Vest-Bengal med storbyen Kolkata, og på landsbygda.

Indisk TV sender bilder av folk som ligger på bårer utenfor sykehus mens de venter på å bli innlagt. Senger og oksygen er mangelvare på sykehusene.

På landsbygda blir syke behandlet på improviserte lasaretter i friluft, med IV-drypp hengende fra trær.

Krematorier og gravlunder er så overarbeidet og overfylt at folk må vente i timevis med likene av sine kjære før de slipper til.

Den dramatiske situasjonen har satt en støkk i myndighetene i mange andre land med mangelfulle helsesystemer og dårlig tilgang på vaksiner.

I Afrika ser de mer gru på utsiktene, ikke minst fordi India er en betydelig vaksineprodusent og nå må bruke alt på sin egen befolkning.