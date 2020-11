Han støttet Russland i alt, men ble skuffet. Nå risikerer Aleksej alt hver dag.

SIMFEROPOL/MOSKVA (Aftenposten): Det er den mest omtalte halvøya i Europa. Bli med Aftenposten til den annekterte Krim-halvøya.

Aleksej Jefremov vil kjempe for at befolkningen på den annekterte Krim-halvøya skal få det så godt som mulig. Det har kostet ham dyrt. Kristina Vanuni

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Tatjana Solovjova

18. nov. 2020 11:18 Sist oppdatert nå nettopp

Aleksej Jefremov lever et liv med store kontraster. På den ene siden er han omgitt av en fullstendig ro mens han limer mose i ulike farger på ulike treplanker. Men bak ham henger et skilt med et aggressivt budskap:

«Stopp! Farlig sone!»

Skiltet er en påminnelse til ham selv om at hele livet er en farlig sone. En ferietur til Europa forandret synet hans på politikken. Aleksej Jefremov har valgt å forlate et rolig liv som lærer og prorussisk politiker. Nå lever han et liv i politisk opposisjon.

På den annekterte Krim-halvøya i Svartehavet er det et svært ensomt – og farlig liv.

Aleksej Jefremov har vært arrestert flere ganger enn han har oversikt over. For hver gang han møtte opp i en demonstrasjon, mistet han undervisningstimer av skoleledelsen. Nå overlever han på å gi privatundervisning og småinntekter fra mosekunsten.