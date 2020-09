Tusenvis av mennesker våknet på gaten i morges. Lokalbefolkningen vil ha dem vekk fra Lesbos.

LESBOS (Aftenposten): Over 12.000 migranter måtte rømme fra den nedbrente Moria-leiren i Hellas. For tredje morgen på rad våknet de i morges etter en tøff natt på asfalten. Fredag formiddag demonstrerte migranter ved politisperringer inn til byen.

11. sep. 2020 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Barn og voksne. Gravide, funksjonshemmede og nyfødte. Over 12.000 menneskeskjebner er spredt ut langs den 6–7 kilometer lange hovedveien mellom den brannskadede Moria-leiren og Mytilini, den største byen på den greske øye Lesbos.

Et par kilometer nord for Mytilini har gresk politi satt to busser tvers over veien for å markere grensen for hvor nærme migrantene får lov til å komme Mytilini.

