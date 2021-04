Trump la mediene for hat. Det tjente de på.

Donald Trump kalte dem «folkefiender». Allikevel tjente mediene gode penger på å dekke ham. Nå synker leser- og seertall.

Forholdet mellom Donald Trump og pressekorpset ble aldri godt selv om de hadde gjensidig nytte av hverandre. Foto: Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

I går 23:43

«Alle typer medier vil falle sammen om jeg ikke er der, for uten meg vil seertallene deres gå rett vest», sa Donald Trump i The New York Times etter ett år i Det hvite hus.

Mye tyder på at han var sannspådd.

To måneder etter at Trump måtte overlate makten til Joe Biden, sank lesertallene for The Washington Post med 26 prosent. Tallene for februar i år var 7 prosent lavere enn samme måned i fjor.

I hovedkonkurrenten, The New York Times, er bildet det samme. De mistet 17 prosent av leserne fra januar. Målt mot fjoråret er nedgangen på 16 prosent.

Fox prøvde å være lur

«Etter at Trump gikk av har CNN blødd lesere, ned nesten 50 prosent på viktige parametre», skrev Fox News i en overskrift nylig.

Annonsører er særlig opptatt av seere mellom 25 og 54 år gamle. I denne gruppen sank tittingen på CNN med 47 prosent fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år.

Tallene Fox bruker mot konkurrenten er litt urettferdige. De har funnet frem seertallene fra tiden etter valget i november, til Trump gikk av i januar. Etter at roen senket seg over USAs hovedstad og president Joe Biden, er det ikke like mye for seerne å bekymre seg for.

Enda mer påfallende er det at Fox-journalisten ikke bruker én setning om sin egen arbeidsplass.

Måler man første kvartal i år mot samme periode i fjor, har Fox 40 prosent færre seere, melder bransjebladet Deadline. For CNN var fallet på 32 prosent.

Fox News er uansett størst i markedet for nyhetskanaler på kabel-TV.

Donald Trump og Rupert Murdoch hadde vært venner i mange år før det skar seg i fjor. Foto: Carlo Allegri, Reuters/NTB

Fox får konkurranse

Helt fra Donald Trump erklærte sitt kandidatur i 2015 til det var tydelig at han hadde tapt kampen om gjenvalg i 2020, fikk han solid støtte fra Rupert Murdochs mediebedrifter. Viktigst var Fox News som ble belønnet med en lang rekke eksklusive intervjuer.

Valgnatten ble Trump rasende på Fox. Kanalen var nemlig en av de første som utropte Joe Biden til vinner i vippestaten Arizona. I ettertid angrep presidenten favorittkanalen gang på gang. Han oppfordret tilhengerne sine til å zappe over til alternativer som One America News Network.

Også Murdochs avis The New York Post begynte å skrive negativt om den avtroppende presidenten. Dette er en avis Trump har brukt for å promotere seg selv i flere tiår.

Konflikten med Fox og Murdoch satte fart i ryktene om at Trump ville søke seg mot andre kanaler eller starte sin egen.

Murdoch-avisen The New York Post har vært heiagjeng for Trump i flere tiår. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB

Ventet nedgang

Nyhetsbildet etter valget i november 2020 var ekstraordinært. Trumps mobilisering mot valgresultatet var noe nytt i amerikansk historie. Det toppet seg 6. januar da han oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot kongressen.

Også tidligere i presidentperioden visste han hvordan han skulle sikre seg plass på avisenes førstesider og i TV-nyhetene. Han trengte bare å sende ut en provoserende twittermelding.

The Washington Post skriver at lederne i mediebransjen må ha visst at kundene ikke ville være like interessert etter at nyhetsbildet roet seg. Fjorårets høye tall har også med koronapandemien å gjøre.

Donald Trump elsket å tvitre om «The failing New York Times». Foto: Carlo Allegri, Reuters/NTB

Avisen skriver at det er vanskelig å argumentere mot at bransjen har mye å takke den tidligere presidenten for. I 2014, året før Trump lanserte seg selv som presidentkandidat, hadde de tre ledende nyhetskanalene til sammen 2,8 millioner seere hver kveld. I 2019 var det tallet doblet til 5,3 millioner.

CNN-sjef Jeff Zucker var enig i at Trump fikk mye oppmerksomhet. Men i et intervju med Vanity Fair sa han at hver gang de forsøkte å dekke andre nyheter, falt seertallene.

Vanity Fair nøt selv godt av en trumpeffekt. Bladets restaurantanmelder slaktet Trumps biffrestaurant i New York. Trump reagerte med en rasende twittermelding. Bladet fikk i en fei 13.000 nye abonnenter. Magasinet The Atlantic fikk et kraftig hopp etter Trump triumferende tvitret at redaksjonen måtte si opp journalister.

Også de store avisene som tydelig markerte sin skepsis til Trump, la bak seg fire gode år under hans styre. Trump angrep stadig «the failing New York Times». Da han ble innsatt som president, hadde avisen 3 millioner abonnenter. Fire år senere var det steget til 7,5 millioner. The Washington Post tredoblet sine abonnenter til 3 millioner.

Trump Network

Fortsatt er det uklart hvordan Trump vil gjøre i tiden som kommer. Han har gang på gang sagt at han vil spille en politisk rolle. Håpefulle kandidater i Det republikanske partiet valfarter til golfklubben hans i Florida. De håper på et bilde med ekspresidenten og fisker etter politisk støtte.

Allerede da han stilte som kandidat i 2015, var det snakk om at det hele var et reklamestunt og at Trump vurderte å starte en egen TV-stasjon. Nå går ryktene om at han jobber med en plattform for et sosialt medium.

Han er kastet ut fra Twitter. Til å begynne med søkte tilhengerne hans mot mindre sensurerte tjenester som Gab og Parler. Før påske bekreftet Trumps talsmann Jason Miller at Trump skal lansere sin egen plattform før sommeren.

Næringslivsbladet Forbes utelukker ikke at Trump vil prøve seg, men skriver at det er vanskelig å lykkes.