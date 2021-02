Nato klarte ikke å bestemme seg. Nå truer Taliban med å bryte fredsforhandlingene.

BRUSSEL (Aftenposten): Til tross for at deadline nærmer seg, Natos forsvarsministre klarte ikke å bli enige om hva de skal gjøre med Afghanistan.

– Et brutalt dilemma. Slik har Nato-sjef Jens Stoltenberg karakterisert valget om å bli eller forlate Afghanistan. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB

Det ble klart etter et to dagers forsvarsministermøte i Brussel. Nå har Nato én sjanse igjen: Natos utenriksministermøte i mars.

Og mens tiden frem mot 1. mai er i ferd med å renne ut, truer nå Taliban med å trekke seg fra fredsprosessen om ikke Nato er ute av landet som avtalt. I henhold til avtalen mellom USA og Taliban skal alle utenlandske styrker være ute av Afghanistan innen 1. mai.

Jens Stoltenberg på torsdagens pressekonferanse. Foto: Olivier Hoslet, AP/NTB

– Fredsprosessen som pågår, er skjør. Vi har ikke hatt den fremgangen vi hadde håpet, og Taliban fortsetter med sin voldelige linje. Vi har likevel valgt å forsøke å pumpe ny energi inn i forhandlingene. En fredsavtale er den beste sjansen for å få slutt på år med vold og lidelser og bringe varig fred og trygge de alliertes sikkerhet, sa Stoltenberg på den avsluttende pressekonferansen.

Det uroer også Nato at Taliban allerede nå har varslet en «våroffensiv» og fortsetter en aggressiv tone i sosiale medier med krav om at Nato skal være ute av landet 1. mai.

Betinget exit

Stoltenberg minnet igjen om at det er betingelser knyttet tilbaketrekkingen, blant annet at Taliban demper volden, lever opp til forpliktelsene om ikke å samarbeide med internasjonale terrorgrupper, og at de fortsetter fredsforhandlingene.

Foto: Olivier Hoslet, EPA/NTB

Dessuten venter Nato nå utålmodig på at den nye Biden-administrasjonen i USA skal ta en avgjørelse. Det vil legge føringer for Natos endelige beslutning.

USAs nye forsvarsminister, Lloyd Austin, deltok på sitt første Nato-møte. Og Stoltenberg fikk beroligende signaler fra Washington:

– USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, har forsikret oss om at de vil konsultere de allierte i Nato og forsikre seg om at vi er fullt ut koordinert før vi går videre med Afghanistan, sa Stoltenberg.

Det står i dag 10.000 Nato-soldater i Afghanistan, 100 av disse er norske.