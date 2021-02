Skandaler ødelegger for demokratenes mest kjente guvernører

Koronapandemien ga guvernørene i New York og California solid oppgang på meningsmålingene. Så dummet de seg ut.

Andrew Cuomo anklages for løgn og trusler. Foto: Jacquelyn Martin, AP/NTB

Fallet ser ut til å bli dramatisk for begge to.

Nå anklages New Yorks guvernør Andrew Cuomo for å jukse med statistikken. Mye tyder på at langt flere døde av pandemien enn tidligere rapportert. Bakgrunnen skal ha vært frykt for å gi Donald Trump gode argumenter i fjorårets valgkamp.